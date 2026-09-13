Magallanes derrotó por 2-0 a Puerto Montt en el estadio Municipal Luis Navarro Avilés y se metió nuevamente en la lucha por el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol chileno, en el duelo que da inicio a la Fecha 26 de la Primera B 2026.

Los Carabeleros quedaron en el tercer lugar de la tabla con 40 puntos, a dos del sublíder Cobreloa y a tres del puntero Santiago Wanderers, aunque con un partido más que ambos elencos.

Los Salmoneros se estancaron en el octavo lugar con 34 unidades, cerrando la zona de clasificación a la Liguilla, aunque pueden salir de ese sitial si es que San Marcos gana en el duelo ante Curicó Unido.

Los goles de Magallanes vs Puerto Montt

Magallanes abrió la cuenta en el filo del primer tiempo: Milton Alegre marcó en los 45 minutos de juego e ilusionó a sus hinchas con salir de una mala racha que ya se extendía por tres partidos.

En el final del compromiso, Vicente Cabezas convirtió el segundo tanto en una jugada armada en buena parte por el talentoso y experimentado volante formado en Colo Colo Cristóbal Jorquera.

Estadísticas de Magallanes vs Puerto Montt

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 26 Puerto Montt Segunda mitad Municipal Stadium – San Bernardo Magallanes Milton Alegre 45′ Resumen

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 45 ‘ Magallanes Gol : Milton Alegre 31 ‘ Magallanes Tarjeta amarilla : Jeremias James Puerto Montt Puerto Montt 4-4-2 13 Luis

Ureta 17 Byron

Nieto 26 Nicolás

Mancilla 4 Maximiliano

Riveros 34 Kevin

Wladimir

González

Maldonado 6 Danilo

Díaz 14 José

Cárdenas 23 Gabriel

Ignacio

Castillo

Castillo 18 Alexis

Sabella 8 Richard

Paredes 28 Sebastián

Pérez Entrenador

0 Emilio José Mancilla Soldán

Bench

2 Ariel Morales



5 Francisco Calisto



10 Cristobal Vargas



15 Kevin Egaña



16 Jason Flores



19 Bryan Taiva



36 Emilio Iker Ascui Gana

Magallanes Magallanes 4-3-3 17 Juan

Pablo

Zozaya 4 Matías

Vasquez 29 Matías

Alexander

Cofré

Sepúlveda 6 Jeremias

James 3 Alonso

Walters 28 Gamalier

Andrés

Guzmán

Trujillo 16 Matias

Osorio 30 H.

Salinas 19 R.

Farfán 11 Matías

Fredes 23 Milton

Alegre Entrenador

0 Miguel Ponce Torres

Bench

5 Bruno Liuzzi



7 Alessandro Toledo



10 Cristóbal Jorquera



12 Martín Riffo



22 Claudio Meneses



24 Felipe Yáñez



35 Vicente Cabezas

3 Esquinas 3 3 Remates fuera de objetivo 3 5 Tiros Totales 6 54 Ataques 59 37 Ataques peligrosos 46 48 % de Posesión de Balón 52 12 Caja fuerte para pelotas 9 0 Fuera de juego 1 0 Objetivos 1 6 Saques de puerta 6 10 Tiros libres 5 0 Faltas 1 0 Disparos Bloqueados 1 1 Sustituciones 0 12 Saques de banda 15 0 Tarjetas amarillas 1 2 Disparos a puerta 3 Últimos enfrentamientos MAG 0 – 2 PUE 08/05/2026 MAG 0 – 1 PUE 03/07/2022 PUE 0 – 2 MAG 16/02/2022 PUE 0 – 3 MAG 16/09/2021 MAG 1 – 1 PUE 10/05/2021

¿Cuándo vuelven a jugar Magallanes y Puerto Montt?

El próximo partido de Magallanes será el 10 de octubre ante las 12:30 horas contra Recoleta, luego el receso por Fiestas patrias y fecha FIFA.

Puerto Montt jugará antes por la Copa Chile: recibe a Ñublense el martes 22 de septiembre a las 18:00 horas en el estadio Chinquihue por la ida de los octavos de final.