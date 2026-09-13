Magallanes derrotó por 2-0 a Puerto Montt en el estadio Municipal Luis Navarro Avilés y se metió nuevamente en la lucha por el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol chileno, en el duelo que da inicio a la Fecha 26 de la Primera B 2026.

Los Carabeleros quedaron en el tercer lugar de la tabla con 40 puntos, a dos del sublíder Cobreloa y a tres del puntero Santiago Wanderers, aunque con un partido más que ambos elencos.

Los Salmoneros se estancaron en el octavo lugar con 34 unidades, cerrando la zona de clasificación a la Liguilla, aunque pueden salir de ese sitial si es que San Marcos gana en el duelo ante Curicó Unido.

Los goles de Magallanes vs Puerto Montt

Magallanes abrió la cuenta en el filo del primer tiempo: Milton Alegre marcó en los 45 minutos de juego e ilusionó a sus hinchas con salir de una mala racha que ya se extendía por tres partidos.

En el final del compromiso, Vicente Cabezas convirtió el segundo tanto en una jugada armada en buena parte por el talentoso y experimentado volante formado en Colo Colo Cristóbal Jorquera.

Estadísticas de Magallanes vs Puerto Montt

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 26
Puerto Montt
13/09/2026 12:30
Segunda mitad Municipal Stadium – San Bernardo
Magallanes
  • Milton Alegre 45′
  • Resumen
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
45 ‘
Magallanes
Gol : Milton Alegre
31 ‘
Magallanes
Tarjeta amarilla : Jeremias James
Puerto Montt
4-4-2
Luis Ureta 13
Luis
Ureta
Byron Nieto 17
Byron
Nieto
Nicolás Mancilla 26
Nicolás
Mancilla
Maximiliano Riveros 4
Maximiliano
Riveros
Kevin Wladimir González Maldonado 34
Kevin
Wladimir
González
Maldonado
Danilo Díaz 6
Danilo
Díaz
José Cárdenas 14
José
Cárdenas
Gabriel Ignacio Castillo Castillo 23
Gabriel
Ignacio
Castillo
Castillo
Alexis Sabella 18
Alexis
Sabella
Richard Paredes 8
Richard
Paredes
Sebastián Pérez 28
Sebastián
Pérez
  • Entrenador
  • 0
    Emilio José Mancilla Soldán
  • Bench
  • 2
    Ariel Morales
  • 5
    Francisco Calisto
  • 10
    Cristobal Vargas
  • 15
    Kevin Egaña
  • 16
    Jason Flores
  • 19
    Bryan Taiva
  • 36
    Emilio Iker Ascui Gana
Magallanes
4-3-3
Juan Pablo Zozaya 17
Juan
Pablo
Zozaya
Matías Vasquez 4
Matías
Vasquez
Matías Alexander Cofré Sepúlveda 29
Matías
Alexander
Cofré
Sepúlveda
Jeremias James 6
Jeremias
James
Alonso Walters 3
Alonso
Walters
Gamalier Andrés Guzmán Trujillo 28
Gamalier
Andrés
Guzmán
Trujillo
Matias Osorio 16
Matias
Osorio
H. Salinas 30
H.
Salinas
R. Farfán 19
R.
Farfán
Matías Fredes 11
Matías
Fredes
Milton Alegre 23
Milton
Alegre
  • Entrenador
  • 0
    Miguel Ponce Torres
  • Bench
  • 5
    Bruno Liuzzi
  • 7
    Alessandro Toledo
  • 10
    Cristóbal Jorquera
  • 12
    Martín Riffo
  • 22
    Claudio Meneses
  • 24
    Felipe Yáñez
  • 35
    Vicente Cabezas
3
Esquinas
3
3
Remates fuera de objetivo
3
5
Tiros Totales
6
54
Ataques
59
37
Ataques peligrosos
46
48
% de Posesión de Balón
52
12
Caja fuerte para pelotas
9
0
Fuera de juego
1
0
Objetivos
1
6
Saques de puerta
6
10
Tiros libres
5
0
Faltas
1
0
Disparos Bloqueados
1
1
Sustituciones
0
12
Saques de banda
15
0
Tarjetas amarillas
1
2
Disparos a puerta
3
Últimos enfrentamientos
MAG 0 – 2 PUE 08/05/2026
MAG 0 – 1 PUE 03/07/2022
PUE 0 – 2 MAG 16/02/2022
PUE 0 – 3 MAG 16/09/2021
MAG 1 – 1 PUE 10/05/2021

¿Cuándo vuelven a jugar Magallanes y Puerto Montt?

El próximo partido de Magallanes será el 10 de octubre ante las 12:30 horas contra Recoleta, luego el receso por Fiestas patrias y fecha FIFA.

Puerto Montt jugará antes por la Copa Chile: recibe a Ñublense el martes 22 de septiembre a las 18:00 horas en el estadio Chinquihue por la ida de los octavos de final.