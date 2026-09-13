Magallanes derrotó por 2-0 a Puerto Montt en el estadio Municipal Luis Navarro Avilés y se metió nuevamente en la lucha por el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol chileno, en el duelo que da inicio a la Fecha 26 de la Primera B 2026.
Los Carabeleros quedaron en el tercer lugar de la tabla con 40 puntos, a dos del sublíder Cobreloa y a tres del puntero Santiago Wanderers, aunque con un partido más que ambos elencos.
Los Salmoneros se estancaron en el octavo lugar con 34 unidades, cerrando la zona de clasificación a la Liguilla, aunque pueden salir de ese sitial si es que San Marcos gana en el duelo ante Curicó Unido.
Los goles de Magallanes vs Puerto Montt
Magallanes abrió la cuenta en el filo del primer tiempo: Milton Alegre marcó en los 45 minutos de juego e ilusionó a sus hinchas con salir de una mala racha que ya se extendía por tres partidos.
En el final del compromiso, Vicente Cabezas convirtió el segundo tanto en una jugada armada en buena parte por el talentoso y experimentado volante formado en Colo Colo Cristóbal Jorquera.
Estadísticas de Magallanes vs Puerto Montt
- Milton Alegre 45′
- Resumen
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Ureta
Nieto
Mancilla
Riveros
Wladimir
González
Maldonado
Díaz
Cárdenas
Ignacio
Castillo
Castillo
Sabella
Paredes
Pérez
- Entrenador
-
0Emilio José Mancilla Soldán
- Bench
-
2Ariel Morales
-
5Francisco Calisto
-
10Cristobal Vargas
-
15Kevin Egaña
-
16Jason Flores
-
19Bryan Taiva
-
36Emilio Iker Ascui Gana
Pablo
Zozaya
Vasquez
Alexander
Cofré
Sepúlveda
James
Walters
Andrés
Guzmán
Trujillo
Osorio
Salinas
Farfán
Fredes
Alegre
- Entrenador
-
0Miguel Ponce Torres
- Bench
-
5Bruno Liuzzi
-
7Alessandro Toledo
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10Cristóbal Jorquera
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12Martín Riffo
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22Claudio Meneses
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24Felipe Yáñez
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35Vicente Cabezas
¿Cuándo vuelven a jugar Magallanes y Puerto Montt?
El próximo partido de Magallanes será el 10 de octubre ante las 12:30 horas contra Recoleta, luego el receso por Fiestas patrias y fecha FIFA.
Puerto Montt jugará antes por la Copa Chile: recibe a Ñublense el martes 22 de septiembre a las 18:00 horas en el estadio Chinquihue por la ida de los octavos de final.