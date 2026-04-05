El complejo escenario que vive Rangers de Talca tras el grave accidente automovilístico de Mauro González sumó un capítulo que nadie esperaba en la capital maulina. Lo que inicialmente se planteó como una búsqueda de emergencia para suplir la baja del volante argentino, se transformó en un callejón sin salida reglamentario.

Tras la intervención quirúrgica del mediocampista de 29 años, el club entregó un informe médico que, paradójicamente, termina “castigando” la planificación del técnico Jaime “Pillo” Vera. Debido a los plazos de rehabilitación establecidos por los especialistas, el cuadro rojinegro quedó inhabilitado para sumar un nuevo rostro a su plantel, obligándolos a encarar la lucha por el ascenso con lo que tienen.

¿Por qué Rangers no puede fichar un reemplazo para Mauro González?

La razón es estrictamente reglamentaria. El artículo correspondiente de la Primera B establece que un club solo puede sustituir a un jugador por lesión grave si su tiempo de recuperación es superior a cuatro meses. Según el comunicado oficial de Rangers, tras la evaluación del médico del club, Gonzalo Rojas, se determinó que Mauro González necesitará un plazo “menor a cuatro meses” para volver a las canchas (se estima un periodo cercano a los 60 días). Al no cumplir con el mínimo de tiempo exigido por la ANFP, el cupo de reemplazo quedó bloqueado automáticamente.

¿Cuál es el estado de salud actual de Mauro González tras su cirugía?

El volante, que protagonizó un violento choque contra una barrera de contención el pasado 19 de marzo en Talca, ya fue intervenido quirúrgicamente con éxito. Desde la institución informaron que el jugador se encuentra con licencia médica y evolucionando favorablemente. “Actualmente, el jugador se encuentra con licencia médica producto de lo ocurrido, por lo que como institución le deseamos una pronta recuperación”, señalaron desde el CDA del cuadro piducano.

¿Cómo afecta esta noticia el futuro de Rangers en la Primera B?

La imposibilidad de incorporar un refuerzo deja un vacío importante en el mediocampo talquino durante al menos ocho fechas. El club deberá esperar a que González complete su rehabilitación para volver a contar con él, mientras el cuerpo técnico deberá improvisar con los nombres actuales del plantel. “Mauro González no podrá ser reemplazado por otro jugador. Una vez finalizada la recuperación de los antecedentes concretos, el club determinará los pasos a seguir”, sentenció el comunicado rojinegro.

En resumen

El Hecho: Rangers confirmó que no podrá fichar un sustituto para Mauro González.

Rangers confirmó que no podrá fichar un sustituto para Mauro González. El Motivo: La recuperación estimada es menor a 4 meses, requisito mínimo de la ANFP para refuerzos de emergencia.

La recuperación estimada es menor a 4 meses, requisito mínimo de la ANFP para refuerzos de emergencia. Estado del jugador: Operado con éxito y en proceso de rehabilitación tras su grave accidente del 19 de marzo.

Operado con éxito y en proceso de rehabilitación tras su grave accidente del 19 de marzo. Plazo estimado: Se proyecta que el volante argentino esté fuera de las canchas por aproximadamente 2 meses.

¿Crees que el reglamento de la ANFP es muy rígido con los clubes que sufren accidentes de este tipo? Opina y participa en AlAireLibre.cl.