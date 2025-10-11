El exjugador y goleador del Manchester United y Real Madrid, Ruud Van Nistelrooy, fue visto este sábado en San Bernardo, en el duelo entre Magallanes y Santiago Morning, causando sorpresa entre los hinchas locales y dejando un inesperado mensaje para el fútbol chileno.

Incluso el neerlandés estuvo en la victoria de Chile ante Perú en La Florida.

⚽ ¿Por qué Ruud Van Nistelrooy estuvo en San Bernardo?

El exgoleador neerlandés asistió al Estadio Municipal de San Bernardo para ver el clásico metropolitano entre Magallanes y Santiago Morning.

Según contó en TNT Sports, su presencia no fue casual: “Es mi primera vez en Chile. Vine a visitar a un gran amigo, Cristian Ogalde, a quien conozco hace más de 25 años. Quería conocer su club y disfrutar del fútbol chileno”.

🇨🇱 El guiño de Van Nistelrooy a Manuel Pellegrini y a La Roja

Durante su conversación, el neerlandés recordó su vínculo con Manuel Pellegrini, quien lo dirigió en su etapa final en el Real Madrid: “Fue un entrenador muy importante en mi carrera. Me ayudó a cerrar mi etapa como jugador y a iniciar mi camino como técnico”, señaló con gratitud.

Entre risas, incluso dejó abierta una puerta para el futuro: “Si me llama Manuel para ser su asistente en Chile, me puede llamar”, dijo entre carcajadas.

🔥 Van Nistelrooy, el Ascenso chileno y su vínculo con el fútbol local

Más allá de las bromas, la presencia de Ruud Van Nistelrooy en Chile no pasó desapercibida. El exdelantero europeo destacó la pasión con la que se vive el fútbol en el país y valoró la oportunidad de presenciar de cerca el ambiente de la Primera B.

Su visita también coincidió con el Mundial Sub 20, evento que el neerlandés aprovechó para observar nuevos talentos y seguir su formación como entrenador.

📲 Sigue las reacciones y análisis del fútbol chileno en nuestro canal de Google Discover en Al Aire Libre.