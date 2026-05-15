Los estadios nacionales han estado en el foco mediático durante el último tiempo, con las diversas remodelaciones hechas por Palestino, Universidad Católica y Colo Colo en sus hogares, este último pensando en una gran expansión de su casa. Pero durante estos últimos días las novedades sobre el tema se alejan de Santiago y se instalan en el sur del país, con una remodelación histórica para un recinto sureño.

Se trata del Estadio Municipal de Chinquihue, hogar de Deportes Puerto Montt, el cual obtuvo el visto bueno por parte del Concejo Municipal de la ciudad una millonaria inversión, por lo que el recinto de los delfines tendrá un avance significativo en su infraestructura.

La importante inversión al Estadio Chinquihue

Tras la aprobación del Concejo Municipal de Puerto Montt, se considera que la inversión será superior a los 400 millones de pesos, los cuales serán financiados por el Ministerio del Deporte. El trabajo que se realizará en el estadio será la implementación de una renovación al pasto por uno sintético con certificación FIFA Quality Pro. Con esta inversión, el Estadio Municipal de Chinquihue tendrá el nivel más alto consignado por el ente regulador del fútbol mundial en su gramado.

Se espera que las obras inicien durante el 1 de diciembre del presente año. Además, en la planificación se espera que la renovación de la carpeta sintética del estadio esté lista en 180 días, es decir que el recinto estará listo para finales de mayo del año entrante.

Los plazos de remodelación fueron planificados para finales del año con una razón ligada al club, ya que Deportes Puerto Montt, quien compite en la Primera B 2026, ya no verá acción por el torneo que disputa, ya que según el calencario oficial, el Ascenso termina su fase regular a inicios del mes de noviembre, mientras que la liguilla que entrega el último cupo al Campeonato Nacional se jugará desde el 2 al 29 de noviembre, por lo que los inicios de los trabajos en el Estadio Chinquihue no afectarán al club.