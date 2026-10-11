Datos Clave La actuación: El delantero chileno Ángel Díaz deslumbró con un póker en la victoria de Wimborne Town en Inglaterra. Su origen: El atacante de 19 años se formó en Inglaterra y llamó la atención desde muy corta edad. La salida: Díaz dejó el Estadio Monumental hace algunos meses por no estar conforme con las condiciones que le ofrecía el Cacique.

En las últimas horas un joven talento nacional acaparó todas las miradas a miles de kilómetros de Chile. Se trata de Ángel Díaz, prometedor delantero formado en la cantera de Colo Colo, quien irrumpió en el balompié de Inglaterra con una actuación sublime en el triunfo por 6-3 del Wimborne Town sobre el Havant & Waterlooville.

El atacante de tan solo 19 años encandiló a la fanaticada británica tras matricularse con un póker de goles en el compromiso correspondiente a la séptima división inglesa, un registro letal que rápidamente despertó la curiosidad entre los hinchas sobre quién es y cómo se gestó la partida de esta joya del Estadio Monumental.

¿Quién es Ángel Díaz?

Ángel Díaz viene dando de qué hablar en el fútbol formativo desde muy corta edad. Su nombre irrumpió con fuerza durante la temporada 2023 cuando, con apenas 16 años, se transformó en la gran figura de la prestigiosa Flamengo Adidas Cup en Brasil, donde fue galardonado como el mejor volante creativo del certamen.

Aquel rendimiento estelar no pasó desapercibido y encendió de inmediato el radar de poderosos clubes del continente. Gigantes como Flamengo y Atlético Mineiro posaron sus ojos en la joya alba. Incluso el cuadro ‘Galo’ llegó a presentar una propuesta formal sobre la mesa para asegurar su carta, pero la directiva de Blanco y Negro rechazó de plano la oferta.

Sin embargo, pese a ser catalogado como una de las máximas promesas de los albos y brillar en la categoría de Proyección, el atacante no encontró espacio en el primer equipo. Al no tener contrato profesional y no ver oportunidades en el plantel de honor, Díaz tomó la drástica decisión de dejar la institución en junio pasado para cruzar el Atlántico y firmar por el Wimborne Town.

Su desembarco en suelo inglés no estuvo exento de complicaciones debido a una lesión que lo mantuvo al margen durante varias semanas. Pese a ello, tras dejar atrás los problemas físicos, celebró su estreno goleador en la tradicional FA Cup y ahora ratificó su gran momento con cuatro goles que confirman su enorme proyección.

¿Por qué Ángel Díaz se fue de Colo Colo?

La salida de Ángel Díaz del Estadio Monumental dejó secuelas en el entorno del jugador. Según se reveló en su momento, a la antigua agencia de representación del atacante se le había prometido la firma de su primer contrato profesional y una oportunidad para integrar la pretemporada con el primer equipo. Sin embargo, aquellas promesas no se concretaron y forzaron su salida anticipada.

“Mi último año en Colo Colo lo pasé mal”, sinceró hace algunas semanas el propio futbolista en diálogo con Radio ADN, dejando entrever la frustración que le generó no haber podido debutar oficialmente en Macul.

Pese al trago amargo, el novel goleador dejó de lado cualquier atisbo de rencor con la camiseta que lo formó: “No le tengo odio al club. Si me toca volver, lo haré con la mejor disposición”, cerró la joven figura que hoy promete seguir dando que hablar en los pastos británicos.