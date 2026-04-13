La Roja Femenina enfrentará a Colombia este martes 14 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. El equipo dirigido por Luis Mena afronta un duelo clave en la Liga de Naciones Femenina, en un torneo que entrega cupos al Mundial de 2027.

El encuentro será transmitido por Chilevisión en televisión abierta y también contará con señal online.

¿Quién transmite en vivo Chile vs Colombia Femenino?

📺 TV: Chilevisión.

💻 Streaming: chilevision.cl y app MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora juega la Selección Chilena femenina vs Colombia?

El partido entre Chile y Colombia se disputará este martes 14 de abril, a partir de las 21:00 horas en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, por la sexta fecha de la Liga de Naciones Femenina.

🗓 Fecha: Martes 14 de abril

🕘 Hora: 21:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Pascual Guerrero, Cali

¿Cómo llegan Chile y Colombia al partido por la Liga de Naciones Femenina?

La Roja femenina llega golpeada tras caer ante Argentina en Valparaíso, resultado que la obliga a rescatar puntos como visitante para mantenerse en carrera por la clasificación al Mundial 2027. El equipo chileno suma 7 unidades que lo mantienen en el cuarto lugar, y por ahora, en zona de repechaje.

Colombia, en tanto, aparece como uno de los rivales más duros del campeonato. El conjunto cafetero marcha en el segundo lugar de la tabla con 10 puntos y busca consolidarse en zona de clasificación directa a la Copa del Mundo.