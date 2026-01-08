Coquimbo Unido no solo celebró el título, sino que también se permitió mirar más arriba en el mercado. Mientras gran parte del fútbol chileno se movía con cautela, en el puerto se exploró una alternativa que, hasta ahora, parecía fuera de alcance. No fue un rumor ni una idea suelta: hubo conversaciones concretas con uno de los delanteros más reconocidos del continente.

Tras ajustar su plantel y perder peso ofensivo, la dirigencia entendió que debía apuntar a un nombre que garantizara jerarquía inmediata. En ese contexto apareció una opción que sorprendió incluso dentro del propio club.

⚓ Revelan que Radamel Falcao estuvo a un paso de fichar en Coquimbo Unido

El nombre que llegó a la mesa fue el de Radamel Falcao García. Libre tras su último paso por Millonarios, el delantero colombiano fue contactado directamente por el campeón chileno, que buscaba un “9” con liderazgo y presencia internacional. Según información publicada por La Tercera, el acercamiento existió y fue más avanzado de lo que se pensó en un inicio.

Falcao recibió la propuesta y mostró disposición a escuchar. El proyecto deportivo, el presente del club y la posibilidad de asumir un rol protagónico generaron interés real. Sin embargo, el diálogo se entrampó en un punto clave: el marco financiero. Coquimbo Unido fijó un límite salarial estricto, cercano a los 20 millones de pesos, cifra que no logró satisfacer las expectativas del colombiano.

La distancia económica terminó inclinando la balanza. El Tigre optó por regresar a Millonarios, donde encontró condiciones más acordes a su panorama actual. El acuerdo no se cerró, pero la gestión dejó huella.

🟡 La decisión que explica el giro de Coquimbo en el mercado

Con la operación descartada, el club no se detuvo. La respuesta fue inmediata y estratégica: Lucas Pratto. El argentino llegó como alternativa sólida, con experiencia continental y conocimiento probado del fútbol chileno, un factor que pesó en la evaluación interna.

El cuerpo técnico encabezado por Hernán Caputto confía en que el contexto competitivo y la estructura del equipo le permitan potenciar su rendimiento. Más allá del nombre que no llegó, el mensaje quedó instalado: Coquimbo Unido hoy se permite sentarse a negociar con figuras de otro nivel.