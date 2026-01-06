Un verdadero golpe al mercado de pases del fútbol chileno se dio a conocer este martes con la inminente llegada del experimentado delantero Lucas Pratto, quien reforzará a un club de la Primera División de nuestro país que va a disputar la Copa Libertadores de este 2026.

Esta será la vuelta de Pratto a Chile después de que defendiera los colores de U Católica entre 2010 y 2011, teniendo a partir de ahí pasos por el fútbol europeo y en clubes importantes de Sudamérica como Vélez, Atlético Mineiro, River Plate y Olimpia, entre otros. Ahora, aterriza en un club de región luego de un discreto periplo por Sarmiento en la Liga argentina.

🤜🤛 Pratto vestirá de aurinegro en su vuelta al fútbol chileno

Después de haber jugado solo 10 partidos con Sarmiento el pasado 2025, a sus 37 años Lucas Pratto pega la vuelta a Chile y vestirá los colores nada menos que de Coquimbo Unido, flamante campeón del fútbol chileno y que competirá en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

“Lucas Pratto vuelve al fútbol de Chile: jugará en Coquimbo. En las próximas horas, firmará contrato por un año. Su equipo disputará Copa Libertadores y si el “Oso” marca 2 goles será el máximo anotador histórico argentino de la competencia. Trato hecho”, detalló sobre la movida el periodista César Luis Merlo, especialista en mercado de pases.

La llegada de Pratto al conjunto Pirata cubrirá la salida del panameño Cecilio Waterman, que contra todo pronóstico tomó la decisión de dejar el elenco de la Cuarta Región para fichar en U de Concepción, elenco que ya había defendido en el pasado en nuestro país.

🚨[EXCLUSIVO] Lucas Pratto vuelve al fútbol de Chile: jugará en Coquimbo.

*️⃣En las próximas horas, firmará contrato por un año.

👀Su equipo disputará Copa Libertadores y si el Oso marca 2 goles será el máximo anotador histórico argentino de la competencia. #TratoHecho pic.twitter.com/MKXcWIOEVi — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 6, 2026

📊 Los números de Lucas Pratto en su llegada a Coquimbo Unido

Hay que remarcar que durante 2025 Pratto jugó el primer semestre en Olimpia en Paraguay y luego desde julio a diciembre en Sarmiento en Argentina, donde tuvo poco protagonismo.

En Olimpia

Partidos jugados: 18

Goles: 1

Minutos en cancha: 519′

En Sarmiento