Datos Clave Dura gira con La Roja: Cepeda fue uno de los puntos bajos de la selección, debido a una polémica fuera del campo y pocos minutos en cancha. El apoyo de Anselmi: El técnico respaldó al atacante nacional y adelantó su papel en el próximo compromiso. ¿Cuándo juega Cepeda en España?: Este domingo 11 de octubre desde las 9:00 horas en Chile, cuando el Elche reciba al Celta de Vigo.

Posterior a una compleja gira norteamericana con La Roja, debido a polémicas tanto dentro como fuera del terreno de juego, Lucas Cepeda retornó a España para integrarse a las prácticas del Elche de cara a la octava fecha de la Liga Española. El atacante nacional no pasó por su mejor periodo al mando de Nicolás Córdova, debido a un presunto conflicto en la interna, una expulsión que lo marginó de un encuentro y la suplencia en el final de la gira.

En plena fecha FIFA, Marcelino Núñez se retiró de la concentración del combinado nacional, y surgieron los rumores de un posible conflicto con Cepeda en los entrenamientos. Desde la interna fue confirmado, pero señalaron que solo fue una situación de juego, según la palabra de Gabriel Suazo.

El calvario de Cepeda no arrancó con tal polémica, sino que fue en el primer amistoso de la selección ante Canadá, donde fue expulsado por una patada en el minuto 35’. La roja lo marginó del segundo partido ante EEUU y Córdova decidió que en el duelo ante México iba como suplente, y terminó disputando menos de 5 minutos. Tras volver al viejo continente, el delantero formado en Santiago Wanderers pasó la página y recibió un claro espaldarazo de su DT.

Cepeda pasa la página y recibe el apoyo de su técnico

Mediante sus redes sociales, Lucas Cepeda subió una imagen desde las instalaciones de Elche, junto al mensaje “Ready”, apuntando que está listo para el próximo compromiso de la escuadra blanquiverde por la Liga Española. Además, subió una segunda historia mostrando su regreso a los entrenamientos junto a la escuadra española.

El retorno de Cepeda también contó con un apoyo vital de cara al próximo duelo del Elche, ya que su entrenador, Martín Anselmi, apuntó a que espera que el atacante con pasado en Colo Colo pueda decir presente desde el arranque en el duelo de la octava fecha de la liga.

“La idea es que esté. Si llega en condiciones, que seguramente así será, va a ser de la partida”, señaló Anselmi, quien no duda de la calidad de Cepeda y le da un fuerte respaldo tras la compleja gira por norteamérica del jugador con la Selección Chilena.

¿Cuándo juega Lucas Cepeda por la Liga Española?

Lucas Cepeda asoma como titular para el próximo compromiso de la Liga Española, cuando el Elche deba recibir al Celta de Vigo por la octava jornada de la competición nacional. El duelo se disputará este domingo 11 de octubre, y arrancará a las 9:00 horas de Chile en el Estadio Martínez Valero.