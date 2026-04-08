La rectora de la U de Chile, Rosa Devés, rompió el silencio previo a la próxima junta de accionistas de Azul Azul, donde se decidirá al próximo presidente de la concesionaria que rige los destinos del Romántico Viajero.

Devés fue clara y envió un potente mensaje sobre la representatividad que tiene la Casa de Estudios en el directorio. Además, aclaró la posibilidad de revisar el convenio que autoriza a la sociedad anónima a utilizar los símbolos y nombre del club profesional.

¿Cuál fue el mensaje de la rectora de la U de Chile a Azul Azul?

La rectora de la U de Chile conversó con el programa de Radio ADN y El País, De esto se habla, donde aprovechó de enviar un mensaje contundente a Azul Azul, llamando a revisar el convenio y exigir mayor participación de la casa de estudios en el directorio de la concesionaria.

“Lo que se contempla es revisar el convenio y exigir más poder a la Universidad de Chile dentro del club. Tenemos dos directores de once, entonces son minoría. Nos preocupa este tema”, señaló.

¿Es una opción quitar el uso del nombre a la U de Chile?

Por otro lado, Rosa Devés fue consultada sobre la posibilidad de quitarle a Azul Azul el uso del nombre y los símbolos de la U de Chile, algo que dejó claro: “Dejar al club sin el nombre, eso ya es otro tema. Somos cuidadosos con eso, porque hay hinchas que son importantes, el mismo club es importante”.

Pese a ello, aprovechó de dejar un mensaje para quienes controlan la institución. “Hay que recuperar la honestidad en el manejo del club”, sentenció.

¿Cuándo juega la U de Chile?

En lo deportivo, Universidad de Chile volverá a jugar el próximo domingo 12 de abril a las 17:30 horas frente a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán por la novena fecha del Campeonato Nacional.

En resumen

Rosa Devés, rectora de la U de Chile, envió un mensaje a Azul Azul

Hizo un llamado a revisar el convenio y pidió mayor participación de la Casa de Estudios

Aclaró la posibilidad de quitar el nombre y los símbolos del club

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