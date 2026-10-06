Datos Clave Loas a Pellegrini: Isco Alarcón valoró el trabajo del chileno en el club. Clave de los éxitos: Según el volante, los recientes éxitos del club son en gran parte gracias al chileno El Betis vuelve Este fin de semana, el equipo del Ingeniero retoma la actividad ante el Osasuna.

Es tan grande la figura de Manuel Pellegrini en el Real Betis Balompié, que uno de los mayores temores que tienen los fanáticos del club verdiblanco es qué pasará cuando llegue el día en que el DT chileno abandone el club de Heliópolis. Y es que son seis años en los que el elenco de Sevilla ha pasado de ser un equipo que peleaba por la medianía de la tabla y escapar del descenso a ser un animador de los primeros puestos, y además, siendo también protagonista de competencias europeas.

No solo eso. La final de Conference League y la Copa del Rey obtenida de la mano del “Ingeniero”, elevan su figura, ya casi sin debate alguno, hasta el mejor entrenador en la historia del Betis. Por esta razón, no es de extrañar que constantemente aparezcan declaraciones ensalzando aún más su figura. Esta vez, fue el caso de uno de los regalones del DT, Isco Alarcón, quien abogó durante una entrevista con Sport, que el chileno pueda seguir en la entidad.

Isco Alarcón se rinde ante Manuel Pellegrini

Consultado por la figura del adiestrador de Santiago, el talentoso volante señaló que “tiene un bagaje muy importante en los 6 años que lleva en el club, clasificando a Europa cada año y no se entiende el crecimiento de este Betis sin la mano de Pellegrini”.

El extécnico del Manchester City ha sido clave en el gran nivel que ha mostrado el mediocampista, quien antes de llegar al Betis estaba sin club y con muy poca confianza.

“Lo he dicho muchas veces, Pellegrini es un entrenador que me conoce muy bien, que tiene una idea y un estilo de juego que beneficia a los jugadores con mis características: Ceballos, Fornals… Siempre saca el mejor rendimiento posible de todos los jugadores”, manifestó el nacido en Málaga.

Pellegrini y el Betis vuelven a la competencia

Estas declaraciones llegan el medio del parate de selecciones, donde España está jugando la fase de grupos de la Nations League. Tras ello, este domingo, el Real Betis vuelve a la competencia local, donde este domingo a las 18:30 horas, recibe al Osasuna, con la obligación de mantener el buen inicio del cuadro verdiblanco, que actualmente es tercero.

Posteriormente, se medirá al Oporto como visitante por Champions League y el fin de semana siguiente, tendrá otro reto mayor, nada menos que ante el FC Barcelona en casa, nuevamente por la competencia local.