San Luis de Quillota recibe a Rangers de Talca este viernes 31 de julio desde las 18:00 horas en el Estadio Lucio Fariña por la fecha 18 de la Primera B 2026. Los Canarios marchan terceros con 26 puntos tras vencer 2-1 a Curicó Unido en la fecha anterior y quieren mantenerse pegados a la zona de ascenso.

Rangers llega en una situación crítica como colista absoluto del campeonato con apenas 4 puntos en 16 fechas disputadas. El elenco talquino no conoce la victoria en toda la temporada y en la fecha pasada igualó 0-0 ante Deportes Copiapó resultado que lo dejó a ocho unidades de la salvación.

San Luis vs Rangers, minuto a minuto

¿Dónde y cómo ver en vivo San Luis de Quillota vs Rangers?

San Luis de Quillota vs Rangers no tendrá transmisión televisiva y se podrá ver exclusivamente a través de HBO Max en streaming.

TV: No tendrá transmisión

Streaming: HBO Max

Cobertura en vivo: Al Aire Libre

Cómo llegan San Luis de Quillota y Rangers a la fecha 18

San Luis de Quillota llega tercero con 26 puntos tras la victoria 2-1 sobre Curicó Unido en la fecha 17, resultado que consolidó a los Canarios de Humberto Suazo en la zona de ascenso. El equipo quillotano ha encontrado regularidad en la segunda parte de la primera rueda y ahora solo le saca tres puntos a Santiago Wanderers en la lucha por el segundo lugar. Su último partido oficial fue el empate 1-1 ante Unión La Calera por la Copa Chile.

Rangers de Talca es el colista con solo cuatro puntos en 16 fechas y una situación deportiva crítica. Los Piducanos llevan 16 partidos sin ganar en el campeonato y en la fecha 17 igualaron 0-0 con Deportes Copiapó, resultado que los deja a ocho puntos de la salvación. El equipo de Ivo Basay no ha logrado vencer en toda la temporada y cada punto que no suma lo aleja aún más de cualquier posibilidad de permanencia.

Formaciones probables para San Luis de Quillota vs Rangers

San Luis de Quillota repetiría con: Nicolás Peranic; Guillermo Avello, Mateo Guerra, Ignacio Meza; Gonzalo Bustos, Franco Cortés, Nicolás Muñoz, Fabián Pastenes, Yerald Pinilla, Joel Torres; Sebastián Parada. DT: Humberto Suazo.

Rangers de Talca formaría con: Cristian Campestrini; Matías Cortés, Carlos Labrín, Sebastián Acuña, Kevin Vásquez; Alonso Rodríguez, Diego Plaza, Mauro González, Manuel Vicuña; José Tomás Herrera y Damián González. DT: Ivo Basay.