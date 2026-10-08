Datos Clave Diagnóstico severo: Sebastián Leyton terminó con múltiples fracturas en su rostro tras chocar disputando un balón en los minutos finales del triunfo ante Rangers por la Primera B. Homenaje del plantel: Sus compañeros saltaron a la cancha con un lienzo en su honor antes del victorioso duelo frente a Universidad de Chile, demostrando el fuerte golpe anímico en el grupo. La emoción del DT: Luis Marcoleta destacó la entrega del volante en la cancha: “Pudo haberse quedado parado y no disputarla… salió con múltiples fracturas pero nos deja un testimonio”.

Deportes Antofagasta atraviesa días de un contraste brutal. Por un lado, la alegría deportiva de haber derrotado a Universidad de Chile en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile; por el otro, el profundo dolor emocional tras la gravísima lesión que sufrió uno de los baluartes de su mediocampo: Sebastián Leyton.

El violento percance físico encendió de inmediato las alarmas en el cuerpo médico y caló hondo en el camarín albiceleste en la previa del crucial duelo copero, situación que fue abordada abiertamente por el entrenador Luis Marcoleta, quien no escondió la tristeza que envuelve a la institución norteña.

¿Qué le pasó a Sebastián Leyton y cuál es su grave lesión?

Todo ocurrió en los minutos finales del vital compromiso válido por el torneo de Ascenso frente a Rangers, días antes de enfrentar a los azules. Con el marcador 2-0 a favor de los “Pumas” y el partido prácticamente controlado, Sebastián Leyton fue a disputar con todo un balón dividido ante Juan Méndez, llevándose la peor parte del violento impacto.

El diagnóstico médico fue crudo: múltiples fracturas en el rostro que obligaron a su inminente paso por el quirófano.

Al respecto, Luis Marcoleta profundizó en la jugada y la utilizó como el ejemplo máximo de compromiso para su plantel de cara a los próximos desafíos. “Está graficado en la grave lesión que tuvo Sebastián, porque Sebastián en esa pelota, pudo haberse quedado parado y no disputarla, pero como le decía a mis muchachos, Sebastián pensó en el equipo, pensó en ganar, pensó en que no nos hagan goles y se la jugó”, relató conmovido el estratega como destaca el sitio PrimeraB.

Fotografía Carlos Marcillo – primerabchile.cl.

La reacción y el emotivo homenaje en Deportes Antofagasta

La sensible baja del exjugador de Universidad de Chile y Deportes La Serena se transformó rápidamente en un poderoso motor anímico para sus compañeros, quienes salieron al césped del Estadio Calvo y Bascuñán exhibiendo un cartel de apoyo hacia el jugador antes de amargar a la escuadra de Fernando Gago.

“Aprovecho de mandarle un saludo y una pronta recuperación, un muchacho que para nosotros ha sido muy importante, lo refleja no solamente el contexto de mis palabras sino que también en la acción de sus compañeros al salir con ese cartel”, destacó el “Rey del Ascenso”.

Marcoleta cerró sus palabras reconociendo que el equipo quedó golpeado, pero que la entereza de Leyton los empujó a conseguir el triunfo sobre la U y los motiva para la recta final: “Nos dolió, pero a pesar de ese dolor, el equipo ha tenido las capacidades de enfrentar los encuentros de buena manera (…). Salió con múltiples fracturas en su rostro pero nos deja un testimonio, nos deja una inyección de motivación, de esfuerzo, que nadie puede bajar los brazos en las instancias en que estamos”.