El foco estaba puesto en Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, protagonistas chilenos de un duelo cargado de tensión en España. Sin embargo, a pocas horas del inicio, el escenario cambió de forma abrupta y el Sevilla vs Girona quedó marcado por una decisión tomada contra el reloj.

Lo que debía ser un partido directo por la permanencia en LaLiga terminó siendo suspendido tras una evaluación de riesgo que involucró a autoridades locales, al club anfitrión y a la propia organización del torneo. Una resolución que altera planes deportivos y deja en suspenso el presente inmediato de ambos seleccionados chilenos.

❓ ¿Por qué fue suspendido el Sevilla vs Girona a último momento?

El partido fue aplazado por riesgo para los aficionados, debido a las severas condiciones meteorológicas que afectan a la ciudad de Sevilla con la llegada de la borrasca Marta.

Las intensas lluvias y los fuertes vientos llevaron a las autoridades a recomendar evitar desplazamientos, especialmente hacia el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. La prioridad fue resguardar la seguridad del público, considerando el contexto climático y las recomendaciones oficiales.

La suspensión fue consensuada entre Sevilla FC, las autoridades locales y LaLiga. El club andaluz había manifestado su preocupación desde el mediodía, solicitando formalmente no disputar el encuentro ante el escenario de riesgo.

Finalmente, el organismo que preside Javier Tebas oficializó la decisión pocas horas antes del horario programado.

Y es que la borrasca Marta activó alertas meteorológicas en Sevilla, con precipitaciones intensas y rachas de viento que complicaron la seguridad en los accesos al estadio. Aunque el protocolo contempla suspensiones automáticas solo en alerta roja, la presión de las administraciones locales inclinó la balanza.

La Subdelegación del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla coincidieron en que no estaban dadas las condiciones para jugar.

🇨🇱 ¿Cómo afecta la suspensión a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo?

Desde Chile, la atención estaba puesta en la posible participación de Alexis Sánchez y en la consolidación de Gabriel Suazo como titular.

La suspensión corta la continuidad competitiva de ambos y posterga un partido que podía ser determinante para evaluar su momento en el fútbol español.

Para Alexis, que venía sumando minutos desde el banco, y para Suazo, referente por la banda izquierda, el cambio de calendario abre nuevas interrogantes.

📅 ¿Cuándo se jugaría el Sevilla vs Girona?

Por ahora, LaLiga no ha informado una nueva fecha oficial para la reprogramación del encuentro. El calendario apretado del torneo obliga a buscar una ventana que no altere el desarrollo de la competencia ni el descanso de los equipos.

Sevilla y Girona FC llegaban separados por apenas un punto en la tabla, ambos comprometidos con la zona baja. Era un duelo marcado como “bisagra” para el futuro inmediato de ambos clubes y, especialmente, para el proceso del cuerpo técnico sevillista.

La presión sigue intacta: solo quedó en pausa.

