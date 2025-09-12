La Supercopa 2025 debía ser la gran fiesta del fútbol chileno, el inicio de temporada con Colo Colo vs la U de Chile frente a frente. Pero el partido terminó convertido en un dolor de cabeza: sedes que se bajaron (La Serena, Temuco, Concepción), meses de postergaciones y un ambiente marcado por la desconfianza.

“Saldremos para atrás, serán pérdidas millonarias”, reconocieron desde Quilín a El Deportivo, confirmando que, aunque en cancha promete espectáculo, en las arcas de la ANFP será un negocio en rojo.

📋 Aforo limitado y entradas que no convencen

Según accedió El Deportivo, el estadio de Independencia tendrá autorización solo para 9.250 asistentes, menos de la mitad de su capacidad real (19 mil). La distribución quedó definida así:

🎟️ 1.700 boletos para la hinchada de Colo Colo (galería Norte).

🎟️ 1.700 para la U (galería Sur).

🪑 4.100 en Andes y 2.450 en Pacífico, ambas con acceso mixto.

Los precios tampoco entusiasmaron: la entrada más cara alcanza los $24.200 y la más barata los $8.800. Hasta el jueves, apenas se habían vendido 1.200 tickets.

🚨 Un operativo de seguridad para un estadio medio vacío

El documento de la Delegación Presidencial, revelado por el citado medio, exige medidas dignas de un clásico con 45 mil personas, pese al aforo restringido:

381 guardias privados (en el Monumental hubo 600 con 45 mil hinchas).

40 cámaras de seguridad y monitores en todo el estadio.

83 funcionarios para control de identidad y 33 detectores de metales.

4 ambulancias en el perímetro.

Buses idénticos y sin logos para ambos planteles.

“Esta autoridad debe considerar los riesgos inherentes a un evento deportivo…”, justificó la resolución oficial.

📸 Forenses, drones y hasta baldes de arena

Entre las medidas más llamativas, El Deportivo reveló que se contrataron fotógrafos profesionales para capturar rostros de hinchas en caso de consultas forenses, además de instalar cinco cámaras adicionales en accesos y un dron sobrevolando calles cercanas.

Incluso se ordenó disponer baldes de arena en sectores de la cancha para sofocar lanzamientos de pirotecnia.

🎶 Show previo y efectos especiales en el gol

La ANFP busca darle un aire de espectáculo: el cantante urbano Cristóbal López animará la previa con dos canciones, acompañado por 22 niños que ingresarán con los equipos.

Durante el partido, habrá chispas plateadas frías tras cada gol y, en la premiación, un escenario especial con tarima, arco y publicidad.

🏟️ Un Superclásico que deja más preguntas que certezas

El choque entre Colo Colo vs la U de Chile se jugará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

En la cancha, ambos definen el primer título oficial del año. Pero fuera de ella, la polémica ya está instalada.

