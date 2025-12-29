En la U Católica no están felices por haber tomado la decisión de no jugar la Serie Río de La Plata durante la pretemporada.

Y es que el elenco Cruzado llevaba varías semanas preparando la logística para participar en este exigente torneo de verano, pero una noticia inesperada truncó los planes de la Católica.

Después de conocerse el calendario para los torneos locales, la UC tuvo que reprogramar su pretemporada.

🚨La razón por la cual la U Católica se bajó de la Serie Río de La Plata

U Católica ya estaba pensando en la Serie Río de La Plata hasta que la ANFP dio a conocer las fechas para la Supercopa y el inicio del Torneo Nacional.

El problema para los cruzados es que su año de competencias oficiales partirá el próximo 19 de enero, fecha que se topa con el torneo de verano y la razón por la cual los cruzados decidieron bajarse de la competencia.

🇨🇱El Campanil reemplazará a la UC

La Serie Río de la Plata 2026 confirmó que Universidad de Concepción reemplaza a Universidad Católica en el tradicional torneo amistoso de verano que se disputará en Uruguay entre el 10 y 23 de enero. Los Cruzados declinaron su participación por compromisos con la Supercopa del fútbol chileno, abriendo la puerta para que el Campanil hiciera su entrada en el certamen sudamericano.

​Colo Colo, Deportes Concepción y Universidad de Concepción representarán a Chile en un torneo que reúne a grandes de Sudamérica.

🌎 Los equipos confirmados para la Serie Río de La Plata

La nómina sudamericana es de alto nivel:

​🇦🇷 Argentina: Independiente, Huracán, Atlético Tucumán, Unión (y se espera River Plate)

​🇵🇾 Paraguay: Cerro Porteño, Olimpia

​🇵🇪 Perú: Alianza Lima

​🇺🇾 Uruguay: Peñarol, Nacional (por confirmar)

​🇨🇱 Chile: Colo Colo, Deportes Concepción, Universidad de Concepción.

📺 ¿Cómo ver la Serie Río de la Plata?

Los partidos tendrán transmisión por ESPN Premium (Argentina) y Disney+ Plan Premium (resto de Sudamérica). Esto permitirá que los aficionados chilenos sigan en directo a sus equipos durante toda la competencia.