En Universidad de Chile el mercado de fichajes avanza sin apuro, pero con múltiples frentes abiertos. Mientras el club busca resolver la llegada de un centrodelantero para la temporada 2026, los nombres se acumulan y el escenario sigue lejos de cerrarse.

En paralelo al inicio anticipado del proceso de Francisco Meneghini con juveniles en el Centro Deportivo Azul, la dirigencia mantiene activa la carpeta ofensiva. Y en ese contexto, desde Brasil asoma una alternativa que vuelve a mover el tablero.

✏️ ¿Qué opciones reales maneja la U de Chile para reforzar el ataque?

Universidad de Chile mantiene negociaciones abiertas y no se ha cerrado a un solo nombre para reforzar su ofensiva. Así lo explicó el periodista José Tomás Fernández, al transparentar el escenario actual del mercado azul por el caso específico de Juan Martín Lucero al señalar que: “Existen las negociaciones, también hay otros clubes que lo han sondeado”. Ese marco explica por qué la U sigue evaluando distintas cartas antes de tomar una decisión definitiva por su ‘9’.

❓¿Por qué la U de Chile no ha cerrado a un solo delantero?

Porque en el CDA no quieren hipotecar el mercado ofensivo a una sola negociación. El propio Fernández lo reforzó al señalar que, si bien hay interés por algunos nombres, el club trabaja con más alternativas a la del “Gato”: “En la U lo quieren, pero también tienen otras alternativas”. Entre esas opciones aparece Octavio Rivero, además de otras carpetas que siguen abiertas.

🔥¿Qué delantero del Brasileirao sigue la U de Chile?

Universidad de Chile sigue a un delantero extranjero que actualmente juega en Brasil, cuyo nombre por ahora se mantiene bajo reserva. La información apunta a que el seguimiento es real y forma parte del abanico de opciones que la U evalúa antes de avanzar con fuerza por su nuevo centrodelantero.

Estoy de vacaciones. Existen las negociaciones, también hay otros clubes que lo han sondeado.



En la U lo quieren, pero también tienen otras alternativas, como Octavio Rivero y otro delantero extranjero que juega en Brasil. Saludos. — José Tomás Fernández Pumarino (@fernandez_puma) January 2, 2026

🧠 ¿Cómo influye la llegada de Meneghini en la búsqueda del ‘9’?

Influye más de lo que parece. Mientras el plantel estelar retorna el lunes a la pretemporada, Meneghini adelantó su proceso trabajando con 25 juveniles, enviando un mensaje claro sobre competencia interna: “Necesito sentir de ellos que quieren ganarse un lugar, que valoran estar en un lugar tan importante”.

Con varios atacantes jóvenes buscando una oportunidad —como Ignacio Vásquez, Salvador Negrete o Martín Espinoza—, la definición del refuerzo ofensivo también dialoga con cómo el nuevo DT proyecta su plantel 2026.

⏰ ¿A qué hora comienza el primer entrenamiento de Meneghini con los juveniles de la U de Chile?

El primer entrenamiento de Francisco Meneghini con los juveniles de Universidad de Chile comienza este viernes por la tarde en el Centro Deportivo Azul.

Según información desde el CDA, los futbolistas nacidos desde 2005 fueron citados a las 16:00 horas, instancia que incluye presentación del cuerpo técnico, entrega de indumentaria y una charla inicial del nuevo DT. Luego, cerca de las 17:30 horas, se dará paso al primer trabajo en cancha, con ejercicios livianos y contacto inicial con el balón. Este mismo régimen se repetirá durante el fin de semana, mientras el plantel estelar se reincorpora el lunes para iniciar formalmente la pretemporada 2026.

