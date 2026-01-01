Universidad de Chile no solo planifica el 2026 pensando en el primer equipo masculino. En paralelo, Azul Azul trabaja en silencio para fortalecer un proyecto que viene creciendo y que busca dar el salto definitivo a nivel continental.

Con renovaciones en marcha, algunas salidas sensibles ya confirmadas y un objetivo claro en el horizonte, desde el Centro Deportivo Azul comenzaron a explorar el mercado internacional para el equipo femenino. En ese escenario, apareció el nombre de una futbolista con recorrido en selección, experiencia mundialista y reciente consagración histórica, cuya situación ya generó contactos formales.

La evaluación interna es clara: para pelear títulos y competir con regularidad a nivel internacional, el proyecto necesita liderazgo, experiencia y jerarquía comprobada. La dirigencia apunta a futbolistas capaces de sostener partidos de alta exigencia, ordenar al equipo desde zonas clave y transmitir carácter competitivo. No se trata solo de sumar nombres, sino de dar un salto estructural.

El nombre que comenzó a circular corresponde a Romina Núñez, mediocampista argentina, referente de su selección y protagonista de una consagración histórica en su país durante 2025.

Su temporada no pasó desapercibida junto a Belgrano de Córdoba: fue campeona de Primera División y reconocida a nivel continental como Mejor Jugadora de Argentina, según la votación de periodistas especializados de América para el Diario El País de Uruguay en los resultados dados a conocer este 31 de diciembre. Ese contexto explica por qué su situación empezó a ser monitoreada desde Chile.

De hecho, desde el entorno de la futbolista confirmaron que existieron acercamientos iniciales con las Leonas, aunque sin definiciones cerradas. La información fue ratificada por cercanos a la jugadora, quienes señalaron: “Es verdad (la conversación), pero nada concreto”, en conversación con La Magia Azul.

El perfil que seduce en Azul Azul se sostiene en una trayectoria sólida y diversa, con pasos por ligas exigentes de América y Europa:

UAI Urquiza (2020–2022 / 2022–2023)

(2020–2022 / 2022–2023) Club León (2022)

(2022) Real Betis (2024)

(2024) Belgrano (2024–actualidad)

Ese recorrido internacional, sumado a su experiencia en selección y en instancias decisivas, es uno de los factores que más valoran en la U. En Azul Azul entienden que sumar un perfil de estas características no solo potencia al equipo dentro de la cancha, sino que también refuerza el mensaje institucional: la U quiere volver a pelear en serio.

