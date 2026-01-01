La U de Chile no cerró el 2025 como esperaba. Los azules, que se reforzaron a inicios del año pasado con el objetivo de recuperar el protagonismo en el plano nacional, no consiguieron ninguno de los objetivos que se trazaron.

Esto provocó la salida de Gustavo Álvarez, quien dejó la institución sin lograr su principal misión: conquistar el Campeonato Nacional con los universitarios, hito que el club no consigue desde hace casi nueve años.

La última vez que la U gritó campeón en el torneo fue en el 2017 de la mano de Ángel Guillermo Hoyos. De ahí en más han pasado ocho entrenadores y decenas de jugadores que no han logrado la tarea. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué necesita el Romántico Viajero para volver a la gloria? En conversación con Al Aire Libre dos referentes de la institución contestaron esta interrogante y abordaron la difícil misión que tendrá Francisco Meneghini el 2026.

Tras la salida de Álvarez, la dirigencia de Azul Azul escogió a Francisco Meneghini como su reemplazante. ‘Paqui’, de gran campaña en O’Higgins, tendrá la difícil labor de poner fin a la sequía de títulos de la U de Chile en el Campeonato Nacional.

Y si bien su arribo ha generado ciertos cuestionamientos en los hinchas, hay dos históricos que respaldan su llegada. César Vaccia, histórico entrenador de los azules, destacó las virtudes del nuevo DT universitario. “Es un chico relativamente joven que ha hecho una carrera, tiene cierta experiencia, conoce a la U y al medio, y me parece que es una buena elección. Darle la bienvenida y Dios quiera que la U pueda, después de nueve años, hacer una buena campaña y poder salir campeones”, señaló.

Los dichos de Vaccia fueron respaldado por otro referente del Romántico Viajero, Víctor Hugo Castañeda, quien también confía en lo que pueda hacer Meneghini. “Es un nombre que la U siempre ha querido que venga y él ha querido venir a la U. Es un técnico interesante, que tiene una propuesta bien atrevida, de equipo grande. Ojalá le vaya bien”, indicó.

Por otro lado, tanto Vaccia como Castañeda se refirieron a la extensa sequía que atraviesa la U de Chile en el Campeonato Nacional, donde este 2026 cumplirán nueve años sin alzar el trofeo.

Al ser consultados qué puestos necesita reforzar la U para ir por el título, Vaccia fue claro: “A lo menos hay que traer un par de delanteros de cierta jerarquía, considerando que se fueron tres (Di Yorio, Guerra y Contreras), y completar con un jugador de la casa. En la defensa lo mismo, necesitamos un jugador con carácter para que pueda disputar un puesto con Zaldivia o Calderón que están a gran nivel, o para que sea un tercer central”.

“Yo siempre he pensado que hay que tener dos jugadores por puesto. Lo ideal es tener 17 o 18 jugadores de un primer nivel y el saldo completarlo con los chicos de la casa, que se merezcan una oportunidad en el primer equipo y no estén solo para completar”, agregó.

Este análisis fue compartido por Castañeda, quien enfatizó que la U “necesita un arquero de mayor jerarquía y un goleador… pero también el equipo tiene que trabajar para que el goleador funcione”.

“Este año la U tenía muy buenos jugadores, muy buen plantel, pero le costó mucho consolidar un equipo. Había jugadores que uno pensaba que iban a rendir y no lo hicieron, y en la U cada vez hay menos paciencia, porque cuando los jugadores se están acostumbrando, se tienen que ir. El fútbol es equilibrio y claramente se necesita una columna vertebral que sepa lo que es jugar en equipo”, sentenció.

