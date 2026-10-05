Datos Clave Las altas: Tobías Reinhart y Nicolás Fernández superaron sus respectivos problemas físicos y volvieron a entrenar a la par del plantel azul. Las bajas: Fabián Hormazábal y Octavio Rivero continúan con trabajos diferenciados en el Centro Deportivo Azul y se perderán el partido de ida. El desafío: Universidad de Chile visitará a Deportes Antofagasta este miércoles en el Estadio Calvo y Bascuñán por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Universidad de Chile afina los últimos detalles logísticos y tácticos para emprender su viaje al norte del país. El “Romántico Viajero” saltará a la cancha del Estadio Calvo y Bascuñán este miércoles para disputar el decisivo partido de ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026 frente a Deportes Antofagasta.

En la antesala de este trascendental compromiso, la gran prioridad del técnico Fernando Gago apuntaba a la enfermería del Centro Deportivo Azul. El estratega necesitaba con urgencia recuperar alternativas en el plantel de honor para reorganizar su estructura y encarar de la mejor forma la serie ante los “Pumas”. Para su tranquilidad, el inicio de la semana trajo un importante respiro.

¿Qué jugadores recupera la U de Chile para la Copa Chile?

Según la información surgida desde el búnker azul en La Cisterna, el cuerpo técnico recibió la confirmación médica de dos altas fundamentales para rearmar el equipo.

Se trata del volante Tobías Reinhart y el carrilero Nicolás Fernández. Ambos futbolistas lograron dejar en el pasado sus respectivas complicaciones musculares y ya volvieron a trabajar con total normalidad junto al resto de sus compañeros. Con esta evolución clínica, los dos jugadores quedan a entera disposición de Gago y entran en la pelea directa por un puesto en la alineación titular que saltará al césped de la Región de Antofagasta.

¿Qué jugadores están lesionados en la U de Chile?

Pese al importante retorno de Reinhart y Fernández, el panorama médico no fue de total alegría en el predio de Avenida El Parrón. En el parte clínico de la institución aún figuran dos nombres de peso que no lograron llegar a tiempo para la convocatoria.

El lateral derecho Fabián Hormazábal y el atacante uruguayo Octavio Rivero continúan realizando labores netamente diferenciadas bajo la atenta mirada del cuerpo médico. Ambos futbolistas deberán seguir estrictamente con sus pautas de rehabilitación física para concretar su retorno definitivo a las canchas, quedando totalmente descartados para el primer cruce de esta llave copera.

Con este escenario mixto de altas y bajas, Fernando Gago deberá mover sus piezas y apostar por el rodaje de los recién recuperados en un duelo que asoma como clave para las aspiraciones estudiantiles en el segundo certamen más importante del país.