Unión La Calera entregó finalmente claridad sobre el delicado estado de salud de su lateral, confirmando que el futbolista de 24 años, Javier Saldías, sufrió un tromboembolismo pulmonar. El grave diagnóstico se dio a conocer tras varios días de incertidumbre en los que el jugador permaneció internado en una clínica de Viña del Mar debido a una obstrucción arterial severa.

Pese a la complejidad del cuadro clínico que lo marginó de las últimas citaciones, el club informó que el defensor ya recibió el alta hospitalaria para continuar su recuperación de forma ambulatoria en su hogar. Este episodio marca un punto crítico en su temporada, obligando a un monitoreo constante por parte del equipo médico para determinar un eventual y seguro regreso a la actividad.

¿Qué es el tromboembolismo pulmonar que afectó al jugador de La Calera?

El lateral derecho Javier Saldías sufrió un tromboembolismo pulmonar, una afección grave causada por la obstrucción de una arteria en los pulmones. Tras ausentarse de los últimos compromisos ante Deportes La Serena y Deportes Limache, el club cementero explicó mediante un comunicado oficial la situación: “Sufrió un tromboembolismo pulmonar y luego de haber recibido su debido tratamiento en todo momento, el jugador ya se encuentra hace unos días en su hogar continuando con su respectiva recuperación”.

El jugador ya había manifestado síntomas de agotamiento inusual días antes de su internación. En sus plataformas digitales, describió sentir un ahogo constante que inicialmente fue confundido con un cuadro respiratorio común: “Sentí mucho ahogo con esfuerzos mínimos, pero jamás dejé de esforzarme por hacerlo bien”, relató el defensor antes de que se confirmara la gravedad de la obstrucción arterial.

¿Cuál es el actual estado de salud de Javier Saldías tras ser internado?

El actual estado de salud de Javier Saldías es estable y se encuentra bajo reposo absoluto tras recibir el alta médica. La institución aseguró que han acompañado al futbolista en cada fase desde que presentó los primeros síntomas de ahogo: “Estamos monitoreando y acompañando a Javier en cada fase de su recuperación, manteniendo plena atención en las mejorías que ha presentado”, detallaron desde el área médica de Unión La Calera.

El diagnóstico despertó muestras de apoyo desde Universidad de Concepción, club donde se formó el lateral: “¡Fuerza, Saldi! Enviamos todo nuestro apoyo y cariño a Javier Saldías, canterano del Campanil, en este difícil momento de salud… nos alegra saber que ya se encuentra en su hogar”, publicaron desde el cuadro del Biobío, destacando la resiliencia del profesional en este proceso de recuperación.

¿Por qué Javier Saldías no ha jugado los últimos partidos de Unión La Calera?

Javier Saldías se ha ausentado de los últimos partidos de Unión La Calera debido a una urgencia médica que lo mantuvo hospitalizado en Viña del Mar. Este grave problema de salud llega en el cierre de un primer trimestre de 2026 marcado por dificultades personales para el zaguero. A comienzos de año, su familia perdió su hogar en Lirquén producto de los incendios forestales en la Región del Biobío, lo que obligó al futbolista a abandonar la concentración en febrero para colaborar en las tareas de reconstrucción. Esta carga de eventos, sumada a la reciente obstrucción pulmonar, posiciona al lateral en un escenario de recuperación integral donde la prioridad absoluta del club es su bienestar físico antes de proyectar cualquier retorno a las canchas.

Con el diagnóstico confirmado y el jugador ya en su hogar, Unión La Calera prioriza la cautela absoluta. Un tromboembolismo pulmonar exige tiempos de tratamiento y cuidados que no son compatibles con la inmediatez del fútbol profesional. El “Saldi” inicia ahora su partido más importante: el de la paciencia, mientras el mundo del fútbol aguarda por su evolución definitiva tras un inicio de año sumamente hostil.