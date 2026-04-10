Universidad de Chile atraviesa un renacer futbolístico bajo el mando de Fernando Gago, sumando triunfos consecutivos que ilusionan con la lucha por el título. Sin embargo, la fragilidad física de Octavio Rivero ha encendido las alarmas en el CDA, obligando a la gerencia deportiva a buscar un refuerzo de peso para el próximo mercado de fichajes.

El nombre que genera consenso total es el de Felipe Mora, quien actualmente vive un presente dispar en la MLS y busca una salida que le permita recuperar protagonismo. Con el aval del técnico y el deseo del jugador, la negociación entra en una fase clave de acercamientos. Según trascendió desde el círculo cercano del club, la intención es replicar operaciones exitosas del pasado para blindar el área azul de cara al segundo semestre de 2026.

¿Quién será el próximo refuerzo de la U de Chile en 2026?

Felipe Mora es el principal candidato para convertirse en el nuevo refuerzo de la U en el mercado de invierno. El delantero, que fue pieza clave en el título de 2017, asoma como la solución definitiva a los problemas ofensivos tras la irregularidad de Rivero. En el programa Todos Somos Técnicos, el periodista Gonzalo Fouillioux confirmó la veracidad del interés: “Se va a hacer. No sé si ahora, a mitad de año, o a final de año. Se habló de la opción de Mora por Rivero. Siempre ha estado cerca. Aunque ahora Mora renovó por un año”, detalló.

La comparación con otros regresos históricos no se hizo esperar, sugiriendo que la voluntad de las partes es el motor de la operación. “Es lo mismo que lo de Vargas. Cuando hay intención del jugador y del club, se hace”, sentenció el comunicador respecto a las posibilidades reales de ver al “9” nuevamente con la camiseta del “Romántico Viajero”.

Felipe Mora a la U de Chile: ¿Cómo va la negociación para el mercado de fichajes?

La negociación por Felipe Mora se encuentra en una etapa de “intención mutua”, facilitada por los escasos minutos que el jugador suma en el Portland Timbers. En lo que va de la temporada en Estados Unidos, el atacante apenas registra un gol y menos de 200 minutos en cancha, lo que flexibilizaría su salida. Pese a haber renovado contrato recientemente, su falta de protagonismo es la carta que juega la U para lograr un préstamo o una rescisión favorable.

Jugador Club Actual Situación 2026 Felipe Mora Portland Timbers (USA) Interés prioritario de la U Octavio Rivero U. de Chile En recuperación por lesiones Juan Martín Lucero U. de Chile Regresa a las citaciones ante Ñublense

¿Qué canteranos de la U de Chile regresan en el mercado de invierno 2026?

Además del fichaje de un delantero estrella, Universidad de Chile planea ejecutar la “Operación Repesca” para sumar variantes sin costo. Gracias a cláusulas contractuales, la dirigencia evalúa el retorno de hasta siete canteranos que hoy destacan a préstamo en otros clubes. Entre los nombres que más interesan a Fernando Gago se encuentran:

Jeison Fuentealba (U. de Concepción)

Yahir Salazar (La Serena)

Renato Huerta (Cobresal)

Julián Alfaro (Everton)

Mientras el plantel se enfoca en el duelo ante Ñublense de este domingo 12 de abril, las oficinas del CDA trabajan a contrarreloj. La llegada de un refuerzo como Felipe Mora no solo sería un golpe anímico para la hinchada, sino la validación del proyecto deportivo de Gago. ¿Logrará Azul Azul cerrar el fichaje antes de que otros mercados internacionales pongan sus ojos en el goleador, o la “Operación Retorno” tendrá que esperar hasta fin de año? El mercado de pases recién comienza a calentar motores.