Datos Clave El gesto: Jorge Valdivia le dejó 3,5 millones de dólares a Colo Colo. Transferencia: El Mago terminaba contrato, pero decidió irse antes para ayudar al Cacique. Claudio Borghi: El Bichi valoró la postura del Mago, pese a no tener buena relación con él.

El traspaso de Jorge Valdivia desde Colo Colo al Palmeiras en 2006 es una de las ventas altas que ha realizado el Cacique en su historia. Fueron más de 3.5 millones de dólares los que recibió el cuadro albo en aquella oportunidad por el “Mago”. Eso sí, la historia pudo ser completamente distinta.

Así lo reconoció su entrenador en aquella temporada, Claudio Borghi. El Bichi reveló que el talentoso mediocampista bien pudo quedarse con todo el dinero de la transacción, pero que tuvo un gesto clave para aportar a las arcas del Estadio Monumental.

Valdivia hizo “millonario” a Colo Colo en 2006

La historia cuenta que al finalizar la temporada, el “Mago” terminaba su contrato. Dada su gran campaña, fueron muchísimos los interesados por quedarse con su pase, siendo el “Verdao” quien se quedó con su ficha. Y ahí es donde aparece el gesto del también exseleccionado chileno.

“Él quedaba libre en Colo Colo. Si esperaba unos meses más, se quedaba libre y se quedaba con todo el dinero de su pase y él tuvo la buena voluntad de irse antes y que Colo Colo ganase dinero con su pase“, dio a conocer el “Bichi” en entrevista con Danilo Díaz en el programa “La Pizarra” de Kraneo TV.

Borghi fue enfático en alabar la figura de quien también jugara en Universidad de Concepción y Unión La Calera, entre otros clubes, esto pese a que dijo que “yo no tengo buena relación con Jorge, pero quiero ser sincero”.

El exitoso paso del Mago Valdivia en Palmeiras

El paso de Jorge Valdivia por el cuadro brasileño fue todo un éxito. Jugó dos temporadas, repartidas en dos períodos. Incluso, militó en Palmeiras en la Segunda División un año.

Su gran deuda fue haber ganador un Brasileirao. De todas maneras, conquistó dos Copa Brasil, un Paulista y el título de la Serie B. Además, jugó 241 partidos, anotó 41 goles y brindó 52 asistencias.