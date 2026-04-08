Blanco y Negro vive días clave. La concesionaria que rige los destinos de Colo Colo tendrá el próximo 29 de abril su Junta Ordinaria de Accionistas, donde se elegirá a la nueva directiva que comandará la concesionaria.

A poco más de veinte días para que ello ocurra, el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, se refirió a la postura que tendrá la entidad y abordó la posibilidad de asumir nuevamente la testera de ByN.

¿Qué dijo Valladares sobre las elecciones de Blanco y Negro?

Valladares atendió este miércoles a los medios de comunicación en un punto de prensa en el Estadio Monumental, donde aclaró que “no hemos conversado con los bloques respecto a la Junta. Lo que sí tenemos muy claro es que queremos para Colo Colo lo que sea mejor deportivamente, socialmente e institucionalmente. Además, que ojalá podamos hacer un trabajo colectivo pensando en los nueve años que restan hacia el cambio en la propiedad de Blanco y Negro”

En ese sentido, adelantó que es importante “seguir profundizando el lazo del fútbol joven con el primer equipo, trabajar mucho más fuerte en el fútbol femenino y seguir afianzando el espacio de los socios y socias de Colo Colo en la institucionalidad

¿Valladares es opción para la presidencia de Blanco y Negro?

Por otro lado, Edmundo Valladares fue consultado por la opción de que Aníbal Mosa continúe al mando de Blanco y Negro por tercer año consecutivo. “Nos parece muy válido. Nosotros conversaremos en su minuto acerca de qué es lo que estima el directorio nacional del club. No lo hemos hecho hasta ahora, pero sí tenemos claro los pilares que nos interesan desarrollar. En su minuto lo veremos”, indicó.

Por último, se refirió a la posibilidad de volver a la presidencia de la concesionaria, algo que no descartó. “Lo vamos a evaluar. No son situaciones que hayamos discutido todavía. No hemos conversado con los bloques tampoco. Siempre nuestra postura es ojalá lo que se pueda construir sea buscando lo mejor para Colo Colo, así que lo vamos a ver en su minuto, pero no es una discusión que hayamos dado todavía”, indicó.

”Seguramente se van a dar las conversaciones, es lógico. Nosotros tenemos una fuerza que es importante dentro de la mesa de Blanco y Negro. Tenemos la representatividad de los socios y un respaldo muy importante del pueblo colocolino. Por lo tanto, son temas que vamos a ver en su minuto y que, como lo hicimos el año anterior, también lo vamos a comunicar oportunamente a la gente de Colo Colo”, sentenció.

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