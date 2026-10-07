Datos Clave Les dolió: TV mexicana volvió a sufrir con la Selección Chilena. De las risas al respeto: El narrador Christian Martinoli comenzó burlándose, luego tuvo que renirse. Hasta con “Chi chi chi”: Luego del primer gol de La Roja, el narrador se animó con el tradicional grito patrio.

Christian Martinoli, el relator mexicano que en Chile se hizo reconocido por la forma en que narró el histórico 7-0 de la Selección Chilena al Tri en la Copa América Bicentenario 2016, volvió a sufrir el combinado nacional. Todo, luego que fuera el encargar de llevar las acciones de la victoria 2-0 ante los aztecas en el amistoso disputado esta madrugada en Los Angeles, Estados Unidos.

Junto a Luis García, exfutbolista y también presente en la recordada paliza, Martinoli se mostró tranquilo hasta la llegada de los goles de Chile, incluso en varias ocasiones se rió de algunas jugadas del cuadro nacional con comentarios como “qué quisieron hacer, se fueron hasta el mediocampo”, haciendo eco de un ataque chileno que no terminó de la mejor forma.

Relator mexicano, Christian Martinoli pasa de las burlas a las loas: así relató los goles de Chile

Con la llegada de los goles, el tono de Martinoli y compañía fue cambiando. Con el primero, obra de Maxi Gutiérrez, señaló: “que buena jugada en velocidad se desprendió el conjunto chileno”. Luego, incluso se animó con un “celebran los andinos…chi chi chi le le le”.

En el segundo tanto, de Vicente Pizarro, el narrador atinó a decir: “qué golazo metió Chile, madre santísima”. Por su parte García, el comentarista indicó: “lo de Pizarro es hermoso, porque sabe que (Darío) Osorio se la va a devolver”.