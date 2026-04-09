El futuro de Alexis Sánchez comienza a hacer ruido. El Niño Maravilla finaliza su contrato con el Sevilla a mediados de año y ya se habla de un posible regreso a Sudamérica para la segunda parte del 2026. En medio de los rumores que vinculan al máximo goleador de La Roja con River Plate, un histórico de nuestro fútbol se refirió a la posibilidad que retorne a Chile.

Se trata de Iván Zamorano, quien tuvo palabras para el tocopillano y dio luces sobre sus intenciones ante un posible regreso al fútbol chileno, asegurando que el deseo del jugador es vestir la camiseta de la U de Chile.

¿Qué dijo Iván Zamorano sobre Alexis Sánchez?

Bam Bam conversó con TNT Sports, donde fue consultado sobre el futuro de Alexis Sánchez y dónde cree que el Maravilla debe continuar su carrera. Y si bien el histórico ariete nacional no quiso profundizar, sí reveló las intenciones del jugador del Sevilla en un posible regreso a Chile.

“No estoy en la mente de Alexis… Para mí todavía tiene este año, estos dos meses y por ahora creo que Alexis la única cosa que tiene en la cabeza es tratar de salvar al Sevilla. Creo que Alexis está muy preocupado, yo conozco la interna del Sevilla”, comenzó diciendo.

“La preocupación de Alexis hoy torna en lo que pasa en Sevilla. Si él quiere volver a Chile o seguir en Europa es una decisión muy personal”, agregó.

“Yo creo que aquí hay equipos que lo recibirían con los brazos abiertos. Si vuelve a Colo Colo yo sería feliz, pero creo que él tiene intenciones de ir al equipo rival“, concluyó.

¿Dónde jugará Alexis Sánchez?

Alexis Sánchez tiene contrato con el Sevilla hasta el 30 de junio de 2026, por lo que deberá buscar club dónde continuar su carrera, aunque todo indica que será lejos de Europa.

En ese sentido, en las últimas horas surgió un supuesto interés por parte de River Plate, club que buscaría repatriar al Niño Maravilla para potenciar su delantera de cara a la segunda parte del año.

¿Cuándo juega Alexis Sánchez?

El Sevilla de Alexis Sánchez juega este sábado 11 de abril a las 15:00 horas de nuestro país frente al Atlético de Madrid en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por La Liga.