Stephanie Vaquer sufrió una dolorosa derrota en el Money in the Bank, ya que en el Smoothie King Center disputó una Triple Amenaza por su Campeonato Mundial Femenino de WWE ante Liv Morgan y Becky Lynch. La oriunda de San Fernando parecía sellar su triunfo en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, pero una desconcentración le permitió a Morgan recuperar el título.

En una entretenida lucha, que no tenía descalificaciones al tratarse de una pelea entre tres contrincantes, “La Primera” era la mayor protagonista con movidas destacadas ante Morgan y Lynch, e incluso estuvo a un segundo de sellar su triunfo por cuenta de tres, hasta que Lynch lo evitó sacando a la árbitra del ring.

Tras impedir la cuenta de tres, Vaquer se enredó en una riña golpe a golpe ante Lynch, que terminó sacando a la estadounidense del ring con un impacto sobre una mesa. Con el cansancio sobre sus hombros, Liv Morgan realizó su característico “Oblivion” ante Stephanie, y la cubrió para recuperar el campeonato.

¿Qué camino tomará Stephanie Vaquer?

Tras la dolorosa derrota en Nueva Orleans, Stephanie Vaquer tendrá que regresar a Monday Night RAW sin el cinturón de campeona mundial entre sus brazos, dando inicio a una nueva etapa e historia en su carrera.

Una de las opciones que se postula a ser el camino de Stephanie Vaquer es contar con una revancha por el Campeonato Mundial Femenino de WWE, tal como contó Liv Morgan en esta ocasión.

¿Cuánto tiempo fue campeona Stephanie Vaquer?

La caída de Stephanie ante Liv termina con el segundo reinado de la chilena como campeona mundial en WWE, el cual fue un ciclo que inicio de manera icónica el pasado 12 de septiembre. En la última visita de WWE a Chile, Vaquer derrotó a Morgan frente a un Santander Arena repleto, y recuperó su título.

Con la derrota de esta jornada en Money in the Bank, Stephanie Vaquer termina con su segunda posesión del título mundial en 28 días, es decir 4 semanas exactas desde que triunfó en suelo nacional.