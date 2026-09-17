El pasado sábado 12 de septiembre la WWE escribió un episodio histórico en nuestro país, ya que en la realización del Live Show en el Santander Arena, la chilena Stephanie Vaquer recuperó el Campeonato Mundial Femenino de la empresa ante Liv Morgan, en un duelo de infarto que contó con Becky Lynch como juez especial.

Tras una semana como portadora del cinturón, la luchadora oriunda de San Fernando regresó a tierras norteamericanas como campeona de la máxima división de Monday Night RAW, donde tuvo una pelea en relevos mixtos junto a “El Grande Americano” frente a Liv Morgan y Dominik Mysterio. Tras su “reestreno” como máxima figura en la división femenina, “La Primera” recordó la gira sudamericana de la WWE con gran emoción.

El recuerdo de Stephanie Vaquer de ser campeona en Chile

En conversación con la comunicadora mexicana, Andrea Bazarte, Stephanie Vaquer fue consultada sobre cómo se sintió ganar frente al público chileno el Campeonato Mundial Femenino de la WWE, donde destacó el hecho de haber sido consagrada como campeona a la vista de sus familiares, además de recordar con cariño el apoyo que recibió en cuatro países del continente sudamericano.

“Yo creo que es el recuerdo número uno en mi vida. No solamente fue en mi país, con toda esa energía. Desde que empezamos el tour en Ecuador, fue maravilloso. La gente de Ecuador me trató como en casa. Después fuimos a Colombia y fue un “pop” gigante. Después en Argentina, mis vecinos, fue increíble el recibimiento, y culminar en Chile, siendo campeona, fue la guinda del pastel. Sí o sí es uno de los mejores momentos de mi vida, porque estaba mi familia y mis amigos”, señaló la luchadora nacional sobre cómo cataloga el suceso de coronarse como campeona de la WWE en Chile.

Tras consagrarse como campeona de la WWE, Stephanie Vaquer está a la espera de un nuevo reto en su carrera, el cual estará ligado a una rivalidad frente a Liv Morgan, quien quiere recuperar el cinturón. En caso de que la norteamericana caiga ante la chilena, se espera que Stephanie construya una rivalidad con la ganadora del próximo Money in the Bank, que se disputará el sábado 10 de octubre.