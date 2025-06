Los números de Alexis Sánchez en la Selección chilena: goles, asistencias, partidos, estadísticas y títulos

Alexis Sánchez no necesita presentación. El delantero tocopillano no solo es el máximo goleador histórico de la Selección chilena, también es el futbolista que más veces ha vestido la camiseta de La Roja. Su historia con la Selección comenzó hace más de dos décadas, cuando se integró a la Sub 17 dirigida por Jorge Aravena. Desde entonces, su ascenso fue imparable.

A lo largo de los años, el Niño Maravilla participó en cada torneo de relevancia para Chile, desde el Mundial Sub 20 de Canadá 2007, donde fue clave en el histórico tercer lugar, hasta las Copas América ganadas en 2015 y 2016. Su velocidad, entrega y capacidad de definición lo convirtieron en uno de los grandes referentes de la Generación Dorada.

Hoy, con más de 160 partidos a cuestas y un legado que parece inigualable, repasamos en detalle sus impresionantes números con el combinado nacional.

¿Cuántos goles tiene Alexis Sánchez con la Selección chilena?

Alexis ha convertido 51 goles con la camiseta de Chile, lo que lo convierte en el máximo goleador en la historia de La Roja. Ha marcado en todas las competencias posibles: Clasificatorias, Copas América, Copas del Mundo, Copa Confederaciones y, por supuesto, amistosos.

Goles por competencia

Competición Goles Clasificatorias para Copas del Mundo 20 Copa América 7 Copa Confederaciones 1 Copas del Mundo 2 Amistosos 21 Total 51

Goles por parte del cuerpo

Parte del cuerpo Goles Pierna derecha 35 Pierna izquierda 6 Cabeza 10 Total 51

Goles de Alexis Sánchez con la Selección chilena (detalle cronológico)

07/09/2007 – vs. Suiza (1-2) – Amistoso – Viena

04/06/2008 – vs. Guatemala (2-0) – Amistoso – Rancagua (doblete)

11/02/2009 – vs. Sudáfrica (2-0) – Amistoso – Polokwane

29/03/2009 – vs. Perú (3-1) – Clasificatorias – Lima

10/06/2009 – vs. Bolivia (4-0) – Clasificatorias – Santiago (doblete)

12/08/2009 – vs. Dinamarca (2-1) – Amistoso – Brøndby

26/05/2010 – vs. Zambia (3-0) – Amistoso – Calama (doblete)

30/05/2010 – vs. Israel (3-0) – Amistoso – Concepción

17/11/2010 – vs. Uruguay (2-0) – Amistoso – Santiago

19/06/2011 – vs. Estonia (4-0) – Amistoso – Santiago

08/07/2011 – vs. Uruguay (1-1) – Copa América – Mendoza

11/06/2013 – vs. Bolivia (3-1) – Clasificatorias – Santiago

14/08/2013 – vs. Irak (6-0) – Amistoso – Brøndby (doblete)

11/10/2013 – vs. Colombia (3-3) – Clasificatorias – Barranquilla (doblete)

15/10/2013 – vs. Ecuador (2-1) – Clasificatorias – Santiago

15/11/2013 – vs. Inglaterra (2-0) – Amistoso – Londres (doblete)

13/06/2014 – vs. Australia (3-1) – Mundial – Cuiabá

28/06/2014 – vs. Brasil (1-1) – Mundial – Belo Horizonte

14/11/2014 – vs. Venezuela (5-0) – Amistoso – Talcahuano

18/11/2014 – vs. Uruguay (1-2) – Amistoso – Santiago

19/06/2015 – vs. Bolivia (5-0) – Copa América – Santiago

05/09/2015 – vs. Paraguay (3-2) – Amistoso – Santiago

08/10/2015 – vs. Brasil (2-0) – Clasificatorias – Santiago

13/10/2015 – vs. Perú (4-3) – Clasificatorias – Lima (doblete)

14/06/2016 – vs. Panamá (4-2) – Copa América Centenario – Filadelfia (doblete)

18/06/2016 – vs. México (7-0) – Copa América Centenario – Santa Clara

15/11/2016 – vs. Uruguay (3-1) – Clasificatorias – Santiago (doblete)

28/03/2017 – vs. Venezuela (3-1) – Clasificatorias – Santiago

22/06/2017 – vs. Alemania (1-1) – Copa Confederaciones – Kazán

05/10/2017 – vs. Ecuador (2-1) – Clasificatorias – Santiago

16/11/2018 – vs. Costa Rica (2-3) – Amistoso – Rancagua

20/11/2018 – vs. Honduras (4-1) – Amistoso – Temuco

17/06/2019 – vs. Japón (4-0) – Copa América – São Paulo

21/06/2019 – vs. Ecuador (2-1) – Copa América – Salvador

08/10/2020 – vs. Uruguay (1-2) – Clasificatorias – Montevideo

13/10/2020 – vs. Colombia (2-2) – Clasificatorias – Santiago

03/06/2021 – vs. Argentina (1-1) – Clasificatorias – Santiago del Estero

11/11/2021 – vs. Paraguay (1-0) – Clasificatorias – Asunción

01/02/2022 – vs. Bolivia (3-2) – Clasificatorias – La Paz (doblete)

27/09/2022 – vs. Catar (2-2) – Amistoso – Viena

27/03/2023 – vs. Paraguay (3-2) – Amistoso – Santiago

¿Cuántos partidos tiene Alexis Sánchez con la Selección chilena?

Con 167 partidos jugados, Alexis es el jugador con más presencias en la historia de la Selección chilena, superando a Gary Medel (2º) y Claudio Bravo (3º) en el podio histórico. Ha sido parte de procesos mundialistas, campeonatos continentales y encuentros memorables a lo largo de casi dos décadas.

Competición PJ PG PE PP Copa América 26 12 7 7 Clasificatorias para Copas del Mundo 62 28 9 25 Copa Confederaciones 5 1 3 1 Copas del Mundo 8 4 1 3 Amistosos 66 29 16 21 Total 167 74 36 57

¿Cuántas asistencias tiene Alexis Sánchez en la Selección chilena?

Además de sus goles, Alexis ha sido un gran asistidor. Con 41 asistencias, también lidera este rubro dentro del equipo nacional. Ha entregado pases de gol en todas las competencias que disputó con La Roja.

Competición Asistencias Clasificatorias 17 Copa América 5 Copa Mundial 2 Copa Confederaciones 1 Amistosos 16 Total 41

¿Cuántos títulos tiene Alexis Sánchez con La Roja?

Alexis Sánchez es mucho más que un nombre en la historia de La Roja. Es símbolo, es entrega, es gol. Su legado está tallado en cada rincón del país, y sus números hablan por sí solos. Con más de 50 goles, 40 asistencias y dos títulos en el bolsillo, su lugar entre los grandes ya está más que asegurado.

Títulos con la Selección chilena:

Copa América 2015 (Chile)

Copa América Centenario 2016 (Estados Unidos)

En la final de 2015, fue el encargado de patear el penal decisivo ante Argentina, con una definición inolvidable que le dio a Chile su primer título oficial.