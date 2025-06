“Esto podría cambiarlo todo”: la audaz propuesta de Gamadiel García tras eliminación de Chile del Mundial

La eliminación de Chile del Mundial de Norteamérica 2026 sigue pegando en el fútbol nacional. Gamadiel García, ex futbolista retirado y ligado a Universidad de Chile, ahora como presidente del Sifup dio a conocer sus ideales para un nuevo proceso.

El mandamás del Sindicato de Futbolistas conversó con radio ADN y tuvo varios reparos en cómo se debe realizar el cambio, que en su medida deben ser decisiones drásticas para ir evolucionando con la actividad. Pero también toma en cuenta la opinión del hincha con la figura de Pablo Milad en la ANFP.

¿Cuáles son las medidas que propone Gamadiel García?

La primera medida y más necesaria, la separación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y la Federación de Fútbol de Chile.

"Es clave, la Federación debe preocuparse de fomentar las selecciones a todo nivel y para eso tiene que usar los recursos. Y la ANFP tiene que preocuparse de los torneos competitivos para nuestra selección", dijo García.

¿Qué propone el Sifup en la voz de Gamadiel García?

El presidente del Sindicato apuntó a que, "se deben buscar puntos de acuerdo para que todos aporten y se puedan desarrollar de buena manera".

"Es tiempo de implementar las propuestas que hemos realizado, que no van de mano con lo económico...Podemos lograrlo de aquí en adelante, con un proyecto claro con inversión y un torneo competitivo, uno que se juegue y que no se suspenda cada fin de semana". Añadió Gamadiel García.

Gamadiel García y su postura para mejorar la actividad. Photosport

¿Qué opinó Gamadiel García sobre Luis Mena como DT interino de Chile?

El ex volante no está de acuerdo con ese enroque. "No me parece, entiendo el momento, pero si queremos tomar el tema con seriedad tenemos que buscar el técnico idóneo, de cómo queremos que juegue la selección". Cerró el Presidente del Sifup.