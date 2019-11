Luis Marín: Jugar sin público marca un precedente muy malo, no ayuda a la actividad

El secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Luis Marín, se mostró contrario a la decisión de disputar dos duelos de la Primera B a puertas cerradas, luego que Deportes Melipilla y Magallanes anunciaran la determinación en redes sociales.

En conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, el ex portero mundialista dijo que esta situación "marca un precedente muy malo, hay que partir por esa base. Siempre se habló que los partidos se iban a jugar con público. A nosotros nos parece muy extraño que la decisión sea sacar al público del estadio, eso no me parece".

"Al volver al fútbol también hacemos que mucha gente trabaje, que lleva un mes sin poder conseguir ese ingreso, como el caballero que vende café o la señora que vende galletas y muchas cosas más que se ven dentro de los estadios. El futbolista al volver a la actividad permite que estas personas también vuelvan a tener un ingreso laboral que hace un mes que lo perdieron", añadió.

En la misma línea Marín señaló que "nosotros nos enteramos hace poco rato de la decisión de jugar sin público y no nos pareció. Tenemos clubes que están viajando, que ya están arriba del avión, como el caso de Cobreloa. Ese tipo de cosas no nos parece, si se tomó la decisión de jugar sin público es algo de ahora. Me provoca extrañeza, no me gusta y creo que no ayuda a la actividad. Se había conversado jugar con público".

Sobre quién tomó la determinación, el retirado arquero que jugó en Unión Española, U. de Chile y otros equipos, afirmó que "para mí es una decisión de la ANFP, o de las autoridades. Nosotros siempre dijimos que la idea era jugar con público y en todo momento siempre se dijo que estaban todas las condiciones para volver. Así lo dijeron las autoridades".

"Esto no ayuda en nada, puede perjudicar aún más la llegada de un jugador al estadio o de un bus, y eso es arriesgar la seguridad de un trabajador", apuntó.