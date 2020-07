Presidente del Colegio de Técnicos criticó al Sifup por el "Fondo de Retiro": Es impresentable lo que se hizo

Carlos Ramos, presidente del colegio de técnicos, también se sumó a las críticas contra el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) por el polémico "Fondo de retiro" para ex jugadores, señalando que es "impresentable lo que se hizo".

En diálogo con DirecTV, Ramos, quien fue timonel del sindicato entre 1995 y 1998, recordó que "Yo tengo historia en el Sifup. Hay que respetar la historia de grandes jugadores que han luchado. Es impresentable lo que se hizo. El Sindicato no partió el 2016. Me siento muy apenado como ex futbolista".

En la misma línea, deslizó una crítica contra Gamadiel García, actual presidente del Sifup, señalando que tiene un estilo "individualista" para liderar el sindicato. Además, aseguró que desde el colegio de técnicos pidieron dos reuniones formales, pero no hubo respuesta del gremio.

Consignar que el Fondo de Retiro es financiado con dineros que Turner, en el contrato del CDF, acordó entregar al Sifup por los próximos 15 años. Y de esos dineros se destinan bonos de 8 millones de pesos a los jugadores con 15 años de carrera, 13 millones a los que estuvieron 18 años, y 20 millones para los futbolistas con 20 temporada. El requisito, haberse retirado después del 1 de enero de 2017.