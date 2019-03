Presidente del Sifup respaldó a Maturana por críticas al financiamiento de nuevos medidores

Nicolás Maturana sorprendió luego del empate de Universidad de Concepción con Deportes Antofagasta al enviar un crítico mensaje al Gobierno de Sebastián Piñera por el excesivo cobro de los medidores inteligentes, todo en plena transmisión televisiva.

"Un saludo al Gobierno, que ojalá no cobre los medidores a la gente pobre de todo Chile, porque no tienen dinero para hacerlo. Creo que es un robo para esa gente", acusó el jugador ante las camaras de CDF.

La intervención del volante generó inmediatas reacciones, incluso en el propio cuadro penquista, pues el presidente de la comisión de fútbol, Mario Rodríguez, calificó las declaraciones del jugador como "inoportunas", por más que confirmara que no lo censurarán ni le aplicarán sanciones.

En contraste, el presidente del Sifup, Gamadiel García, le entregó su férreo respaldo a Maturana.

"Conozco bien a 'Nico', es un joven que siempre ha estado preocupado del compañero, de la gente que lo rodea y tiene un sentido social bastante desarrollado, por eso no me parece nada extraña la declaración que hizo. El lo siente así y no lo hace por un tema de populismo, de candidatearse a algo", reconoció el timonel del organismo en diálogo con ATON Chile.

"Se hizo un llamado a cosas que gran parte del país piensa, pero que no tiene la ocasión de decirlas en televisión. Hoy los futbolistas están siendo actores de estas opiniones que son de conocimiento público y de la contingencia. Todos en esta sociedad pueden emitir una opinión sobre temas que están ocurriendo, siempre que se haga con el respeto que corresponde, sin descalificar a nadie. La pregunta es ¿por qué no puede un futbolista?. Si los políticos pueden opinar del deporte, ¿por qué nosotros no podemos opinar de política?", añadió el ex delantero de Universidad de Chile.

En cuanto a la respuesta del directivo de la UdeC, fue categórico: "¿Cuál es el momento oportuno para hablar? El dijo que tal vez no era el momento, pero yo creo que siempre es el momento y el lugar cuando es una opinión como la que hizo el 'Nico'; con respeto, con un sentido social que se agradece. Me parece que las declaraciones del presidente son más desafortunadas".

"Esto perjudica más al presidente, porque representa a una casa de estudios prestigiosa, pluralista, que es laica y que tiene líderes de opinión. Me parece que él no está muy enterado a quién está representando como entidad deportiva", complementó.

Por último, García aseguró que en la actualidad los jugadores han perdido el miedo a expresar sus opiniones más allá de lo que ocurre en una cancha.

"En el último tiempo se ha visto a futbolistas participando en campañas políticas, no es que el futbolista sea de derecha o de izquierda, el futbolista tiene opinión. Si le gusta o no le gusta a uno u otro lado, ya es otro tema, pero hemos visto bastante participativo al deportista sobre temas de contingencia. Lo mismo pasó cuando el profesor Mario Salas llegó a Colo Colo y habló sobre el conflicto Mapuche. Ese es el camino", concluyó el timonel del sindicado de futbolistas.