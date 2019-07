Insólito: Venezuela improvisó equipo para disputar Seven de rugby por falta de recursos

El plantel oficial no pudo viajar a Chile por no poder costear los pasajes.

Una historia peculiar e insólita se vivió este fin de semana en el Campeonato Sudamericano de Seven Masculino disputado en Chicureo, ya que el equipo venezolano no pudo viajar a disputar el torneo por no poder costear los pasajes y tuvo que improvisar un equipo con residentes en Chile.

"Había un equipo entrenando en Venezuela, que es el que debería haber estado en esta cancha, que entrenó durisimo, en estos días moverse, trasladores y mantenerse es una proeza en Venezuela. Ese equipo entrenó hasta el viernes pasado y el ministerio del deporte a última hora les informó que no tenían cómo costear su traslado hasta Chile", comentó José Peña, jugador que disputó el torneo.

"La Federación Venezolana hizo un catastro de la gente que vivía acá en Chile y que tenía experiencia internacional (con el rugby), nos contactaron y pidieron colaboración, apelaron a los 'colores' algo que es muy difícil de negarse", añadió.

Desde Venezuela reclutaron venezolanos que viven y militan en el país menos un jugador que llegó desde Argentina y que tuvo que costear su pasaje. Este equipo se armó el sábado anterior a la competencia.

El hombre clave para poder juntar a estos jugadores fue el capitán del equipo "Vinotinto" Pedro Reañes, que luego de terminar el torneo comunicó que dejará la capitanía y se retira de la selección.

José Peña también comentó que terminaron de completar el equipo un día antes del inicio del Seven en Chicureo ya que muchos de los jugadores fueron llegando tras salir de sus respectivos trabajos.

"El día anterior para empezar el campeonato había gente llegando de su trabajo de garzón, cocinero o portero. La federación si pudo hacer un mejor trabajo, pero el tema país complica demasiado, nadie nos obligo pero nosotros decidimos sacar el pecho y vivir la experiencia", señaló.

Por si todo esto ya complicó al equipo venezolano, la indumentaria fue otro problema que vivieron. El director técnico que iba a viajar, tuvo problemas con la visa y no pudo traer las equipaciones.

Esto generó que la Federación de Rugby de Chile junto con la Confederación Sudamericana de Rugby, se hicieron cargo del problema y ayudaron al conjunto "Vinotinto" con la indumentaria.

Salvador Encinas, vicepresidente de Sudamérica Rugby, valoró el esfuerzo hecho por la organización y felicitó al equipo de Venezuela por presentarse pese a todos los problemas.

"Para nosotros fue un gran esfuerzo, apoyamos hasta el último y que esté Venezuela es gratificante, hay que felicitarlos por estar aquí jugando", afirmó al canal CDO.

El equipo venezolano terminó noveno en el torneo con una sola victoria que fue ante Guatemala.