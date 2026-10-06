Datos Clave Rápido regreso: Natalia Duco dejó el Ministerio del Deporte en agosto y se estableció por contrato que comenzó a prestar servicios a la Presidencia de la República desde el 7 de septiembre de 2026. Sueldo millonario: El contrato establece un pago mediante un honorario bruto total de $17.100.000. Las cuotas: El monto se dividirá en un primer pago de $3.600.000, seguido de tres cuotas de $4.500.000 cada una.

La exlanzadora de la bala y psicóloga de profesión, Natalia Duco, vuelve a estar en el centro de la controversia. Tras dejar su cargo en el Ministerio del Deporte el pasado 14 de agosto —en medio de cuestionamientos por el uso de un vehículo estatal para una celebración privada—, su lejanía con el Gobierno duró apenas unas semanas.

Recientemente se destapó que la exdeportista fue reincorporada al equipo estratégico del Presidente José Antonio Kast, asumiendo un rol clave en el “Segundo Piso” de La Moneda bajo el mando del jefe de asesores, Alejandro Irarrázaval. La noticia, revelada por el sitio Resumen.cl, encendió el debate público debido a las elevadas cifras involucradas en su nuevo vínculo contractual con el Estado.

¿Cuál es el sueldo y cargo de Natalia Duco como asesora presidencial?

De acuerdo a los documentos oficiales revelados, Natalia Duco fue recontratada bajo el perfil de “asesora senior en materias relacionadas al deporte”. Entre sus principales responsabilidades se encuentra la elaboración de propuestas e informes vinculados al ámbito deportivo, además de poder ejercer cualquier otra actividad requerida para apoyar la función presidencial.

Según se constata en el documento oficial adjunto, la profesional acordó con la Presidencia de la República, representada por su Director Administrativo Julio Andrés Feres Rebolledo, un honorario bruto total ascendente a $17.100.000 por sus servicios. Este millonario monto será pagado a través de una cuota inicial de $3.600.000, para luego dar paso a tres cuotas iguales y sucesivas de $4.500.000 cada una. El documento señala que este contrato se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

La extraña cláusula en las fechas del contrato en La Moneda

Más allá de los montos acordados, el portal que destapó el caso hizo hincapié en una incongruencia temporal dentro del documento laboral.

El contrato estipula que sus funciones comenzaron de manera oficial el 7 de septiembre de 2026. Sin embargo, la resolución del mismo se firmó y oficializó recién el 25 de septiembre. Esto implica que, en términos administrativos, Duco supuestamente comenzó a desempeñarse en La Moneda 18 días antes de que su contratación se estableciera legalmente.