Alejandro Tabilo debuta en el cuadro principal del ATP 250 de Chengdú (China), duelo en el que enfrentará al australiano Jordan Thompson. El compromiso se disputará a las 3 de la madrugada y será transmitido por Disney +.

Tabilo llega con 6 victorias en los últimos 7 partidos, luego de regresar de una lesión muscular. Además, fue criticado por algunos fanáticos por no jugar la Copa Davis, aunque parece legítimo que quiera sumar puntos en el ranking ATP.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs Jordan Thompson?

Alejandro Tabilo enfrenta a Jordan Thompson este jueves 18 de septiembre a las 03:00 horas en la primera ronda del ATP 250 de Chengdú.

📅 Fecha: Jueves 18 de septiembre

⏱️ Hora: 15:00 horas.

📺 ¿Dónde ver en vivo Alejandro Tabilo vs Jordan Thompson?

📺 TV: No hay

💻 Streaming: Disney +

None