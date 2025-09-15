Alejandro Tabilo continúa con su gira asiática y ahora afrontará la qualy del ATP 250 de Chengdú, torneo que definió el emparejamiento y el horario de su estreno. El número 112 del ranking ATP tendrá un exigente desafío ante un jugador chino que recibió invitación especial para disputar la fase previa.

Tabilo quien privilegió esta gira por sobre la Copa Davis frente a Luxemburgo, llegó a la final del Challenger de Guangzhou, por lo que avanzará en el escalafón de la ATP.

❓¿Contra quién y a qué hora juega Alejandro Tabilo en Chengdú?

El sorteo determinó que Alejandro Tabilo (112° ATP) se medirá en la primera ronda de la qualy con el local Rigele Te (246°), quien accedió gracias a una wild card.

El duelo está programado para este martes 16 de septiembre, en el tercer turno de la cancha central, por lo que arrancará no antes de las 04:20 horas de Chile (07:20 GMT).

📌 Qué pasa si Alejandro Tabilo gana su primer partido

En caso de superar al jugador chino, el chileno disputará la ronda final de la qualy ante el vencedor del choque entre Lloyd Harris (258°) de Sudáfrica y el estadounidense Zachary Svajda (129°).

De avanzar, Tabilo asegurará un cupo en el cuadro principal de Chengdú, sumando puntos clave en su lucha por acercarse nuevamente al Top 100 del ranking ATP.

Alejandro Tabilo en el último US Open. Photosport

🎾 La gira asiática de Tabilo: próxima parada

Tabilo afronta este torneo como parte de su preparación de fin de temporada, donde también tiene previsto competir en otros certámenes en Asia. El objetivo principal del chileno es escalar en el ranking y llegar con confianza a la próxima temporada, donde buscará consolidarse en los torneos de mayor categoría. En el calendario aparecen los ATP 500 de Tokio y Pekín.

