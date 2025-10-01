Alejandro Tabilo (72° del ranking ATP) debuta en el cuadro principal del Masters 1000 de Shanghái enfrentando al estadounidense Marcos Giron (48°) en la primera ronda, en su primer duelo a nivel de main draw tras haber superado la fase de clasificación.

Tabilo viene de una irregular gira asiática, ya que conquistó el título del ATP 250 de Chengdú, pero después cayó en la primera ronda del ATP 500 de Tokio, aunque en el suma y resta es positivo.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs Marcos Giron?

El partido de Alejandro Tabilo vs Marcos Giron está programado para el jueves 2 de octubre, en el tercer turno del Grandstand 2, por lo que se estima que comenzará alrededor de las 04:30 de la madrugada (Chile).

📅 Fecha: Jueves 2 de octubre

⏱️ Hora: 04:30 horas

🏟 Cancha: Stadium Court

📺 ¿Qué canal transmite Alejandro Tabilo vs Marcos Giron en vivo?

La señal de ESPN transmitirá el encuentro en televisión por cable para Latinoamérica, mientras que por streaming se podrá ver en Disney +

📺 TV: ESPN

💻 Streaming: Disney +.

🎾 Sigue todas las novedades de Alejandro Tabilo junto a Al Aire Libre.