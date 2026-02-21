Alejandro Tabilo (68° del ranking ATP) atraviesa su mejor semana del año en la arcilla del ATP 500 de Río de Janeiro. Tras imponerse en una batalla de casi tres horas ante el argentino Thiago Tirante, el chileno alcanzó por primera vez en su carrera las semifinales de un torneo de esta categoría.

Ahora, el desafío es aún mayor. Este sábado 21 de febrero, el número uno de Chile enfrentará al peruano Ignacio Buse (91°), la gran revelación del certamen tras eliminar a Matteo Berrettini. Un cruce sudamericano que define al finalista en Río y que encuentra a Tabilo con confianza, ritmo y la ilusión intacta de seguir haciendo historia.

¿Qué canal transmite Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse por la semifinal del ATP de Río de Janeiro 2026?

El partido de Alejandro Tabilo vs. Ignacio Buse, válido por las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro 2026, no será transmitido por televisión abierta en Chile.

Sin embargo, el encuentro podrá verse en vivo a través de las plataformas de pago Disney+ Premium y Tennis TV.

Streaming: Disney+ Premium y Tennis TV.

¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse por la semifinal del ATP de Río de Janeiro 2026?

El duelo entre Alejandro Tabilo y Ignacio Buse por las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro 2026 se disputará hoy sábado 21 de febrero.

Este partido está programado para jugarse en la cancha central Guga Kuerten – Jockey Club Brasileiro (Río de Janeiro, Brasil) y arrancará no antes de las 18:00 horas de Chile

📅 Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026

⏰ Horario: No antes de las 18:00 horas (Chile)

📍 Estadio: Cancha central Guga Kuerten – Jockey Club Brasileiro (Río de Janeiro, Brasil)

Tabilo garante a última vaga das semis com 7/6 (2) 6/7 (6) 6/1 sobre Tirante 🎾



Ele enfrenta Ignacio Buse por uma vaga na final!#RioOpen pic.twitter.com/lsJuqoCxWg — Rio Open (@RioOpenOficial) February 21, 2026

¿Qué pasa si Alejandro Tabilo vence a Ignacio Buse en el ATP de Río de Janeiro?

Si Alejandro Tabilo derrota a Ignacio Buse, el chileno avanzará a la gran final del ATP 500 de Río de Janeiro 2026, logrando la mejor actuación de su carrera en este tipo de torneos y asegurando una importante suma de puntos ATP que lo acercaría al Top 60 del ranking mundial.