Sorpresa máxima en el Masters 1000 de Shangái. El belga Zizou Bergs (39°) derrotó en dos sets al español Carlos Alcaraz (3°) en la tercera ronda del torneo chino por 7-5, 7-6 (4) en dos horas y tres minutos.

Bergs es muy conocido en Chile por el fuerte encontrón que tuvo con Christian Garin en febrero del 2025, cuando en medio de una celebración, arremetió contra “Gago”, dándole un empujón que complicó al nacional en el resto del duelo que terminó ganando el europeo.

Triunfazo ante Alcaraz

Esta mañana, lo de Bergs fue perfecto para derribar al exnúmero uno del mundo, que venía de ser campeón en el ATP de Tokio. Para concretar el batacazo, se debió esforzar al máximo y lo hizo de muy buena manera.

En el primer set, quebró en el quinto juego. Sin embargo, el hispano devolvió la gentileza inmediatamente. Y cuando Carlitos sacaba para forzar el tiebreak, vino otro rompimiento de Bergs para quedarse con la manga.

En el segundo, las cosas estuvieron más parejas. Pero una vez más, el undécimo juego comenzó a marcar el trámite. Alcaraz perdió su servicio, pero no pudo concretar y fue el belga quien ahora emparejó las cosas.

Próximo rival de Bergs en Shangái

En el desempate, Bergs estuvo sólido y aprovechó las chances que tuvo para concretar la enorme sorpresa y sellar su paso a los octavos de final, donde tendrá que medirse al ganador del duelo entre Tommy Paul (17°) y el campeón vigente, Valentin Vacherot (14°).