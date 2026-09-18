La Liga – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 7 Real Madrid No Comenzado Riad Aire Metropolitano – Madrid Atlético de Madrid

El Metropolitano será escenario este domingo de una nueva edición del derbi de Madrid, con Atlético y Real Madrid enfrentándose en un partido de peso para la parte alta de La Liga.

Los Blancos llegan segundos con 15 puntos, tres menos que el líder Barcelona, mientras que el equipo de Diego Simeone aparece cuarto con 13 unidades.

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Previa del partido Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid registra cuatro victorias, un empate y una derrota en sus primeros seis partidos de La Liga, números que lo mantienen instalado en el cuarto lugar.

El comienzo de septiembre, sin embargo, había encendido algunas alarmas.

El equipo de Diego Simeone cayó 3-0 frente a Athletic Bilbao en el torneo local y luego perdió 2-1 ante Liverpool en Anfield por la Champions League.

La respuesta fue contundente.

Atlético venció 3-0 a Real Sociedad y luego goleó 4-0 a Osasuna, dos resultados que le permitieron recuperar confianza antes de uno de los partidos más exigentes de la temporada.

El último derbi terminó con triunfo 3-2 para Real Madrid en marzo, aunque el antecedente más reciente en el Metropolitano favorece claramente al local: Atlético se impuso 5-2 en el cruce de la temporada pasada.

Los Colchoneros no lograron involucrarse de lleno en la pelea por el título durante el curso anterior y terminaron cuartos, a 25 puntos del campeón Barcelona.

Este comienzo, al menos, los mantiene mucho más cerca de los primeros puestos y una victoria en el derbi podría reforzar esa posición.

Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Madrid / © Iconsport

Real Madrid llega después de un sufrido triunfo 3-2 frente a Elche.

El equipo de José Mourinho estuvo muy cerca de dejar puntos en el camino cuando el marcador quedó 2-2, pero Carlos Espí apareció en el tiempo añadido para darle la victoria a los Blancos.

Real Madrid ya sufrió una derrota esta temporada, el 1-0 ante Real Betis a comienzos de septiembre, aunque la reacción posterior fue sólida.

Primero venció al Inter de Milán en Champions League y luego sumó triunfos consecutivos ante Rayo Vallecano y Elche por La Liga.

Los Blancos aparecen segundos con 15 puntos y tienen a Barcelona tres unidades por encima, por lo que el margen para ceder terreno es mínimo.

Después del derbi, Real Madrid enfrentará a Villarreal tras el parón internacional y posteriormente retomará su participación en Champions con una visita a Roma el 14 de octubre.

El equipo todavía no encuentra su mejor versión de forma permanente, pero sigue instalado cerca del liderato y llega con tres victorias consecutivas entre todas las competiciones.

Real Madrid buscará además alcanzar su triunfo número 126 ante Atlético en el historial del derbi.

Rendimiento reciente

Atlético de Madrid, La Liga:

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Atlético de Madrid, todas las competiciones:

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Real Madrid, La Liga:

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Real Madrid, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Madrid / © Iconsport

Atlético deberá esperar hasta última hora para conocer la disponibilidad de Julián Álvarez, Pablo Barrios y Alexander Sørloth, los tres afectados por problemas musculares.

Álvarez se perdió los últimos dos partidos y, aunque podría llegar al banco, no se espera que esté en condiciones de comenzar como titular.

Jonathan David marcó ante Osasuna y debería mantenerse desde el inicio.

Lee Kang-in y Álex Baena también aparecen nuevamente dentro de la formación probable de Simeone.

Real Madrid, por su parte, seguirá sin Éder Militão, Rodrygo y Ferland Mendy debido a sus respectivas lesiones.

Fuera de esas bajas, Mourinho dispone de buena parte de su plantel.

Denzel Dumfries debería regresar al once en lugar de Trent Alexander-Arnold como lateral derecho, mientras que Jude Bellingham también volvería a la titularidad.

Bernardo Silva presiona por un lugar, aunque la previsión es que Mourinho mantenga a Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde en el centro del mediocampo.

Vinícius Júnior apenas suma un gol esta temporada con Real Madrid, pero debería continuar dentro del equipo inicial.

Posibles formaciones Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid:

Oblak; Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo; Lee Kang-in, Koke, Cardoso, Álex Baena; Jonathan David, Lookman.

Entrenador: Diego Simeone.

Real Madrid:

Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Güler, Bellingham, Vinícius Júnior; Mbappé.

Entrenador: José Mourinho.

Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Madrid

Nuestro pronóstico: Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid

El derbi llega especialmente parejo.

Atlético recuperó confianza después de un comienzo de septiembre complicado y viene de marcar siete goles sin recibir ninguno en sus últimos dos partidos de La Liga.

Real Madrid tampoco está funcionando todavía a máxima capacidad, pero respondió bien después de la derrota frente a Betis y encadena tres victorias entre Champions y campeonato local.

El factor Metropolitano pesa. Atlético goleó 5-2 a los Blancos en este mismo escenario la temporada pasada y llega con suficiente confianza como para volver a complicarlos.

La duda está en el ataque rojiblanco, especialmente por el estado físico de Julián Álvarez y Sørloth.

Real Madrid, en cambio, dispone de Mbappé, Vinícius y Bellingham dentro de una estructura ofensiva con capacidad para decidir un partido incluso sin dominarlo por completo.

El margen parece mínimo y un empate no sería una sorpresa, pero el pronóstico se inclina por una victoria ajustada del equipo de Mourinho.