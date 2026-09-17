West Ham United visita este sábado a Millwall con la misión de fortalecer su posición en lo más alto del Championship.

El local aparece 11° en la tabla, pero una victoria le permitiría quedar a solo un punto de su rival del este de Londres, que llega como líder por diferencia de gol.

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Previa del partido Millwall vs West Ham United

Nuno Espírito Santo vio cómo la racha de seis partidos invicto de West Ham en todas las competiciones llegó a su fin el martes, cuando los Hammers cayeron 3-2 ante Fulham en la tercera ronda de la EFL Cup.

El técnico portugués, sin embargo, puede encontrar un lado positivo en la eliminación: su equipo ahora podrá concentrarse exclusivamente en el Championship hasta comienzos de 2027.

West Ham llega como líder después de encadenar cuatro victorias consecutivas en el torneo, una racha que lo llevó a la cima por diferencia de gol.

El dato ofensivo explica buena parte de ese ascenso. Los Hammers anotaron seis goles más que cualquier otro equipo de la división y marcaron al menos tres tantos en cada una de sus últimas cuatro victorias.

La más contundente fue el 6-0 sobre Wrexham la semana pasada, una actuación que confirmó el gran momento del ataque.

La defensa, eso sí, todavía deja margen para mejorar. West Ham solo consiguió dos porterías en cero esta temporada, ambas en el London Stadium.

Como visitante recibió seis goles en cuatro partidos entre todas las competiciones, un registro que no es alarmante, pero sí muestra que Millwall puede encontrar opciones si logra atacar con precisión.

Pronóstico Millwall vs West Ham United / © Iconsport

Millwall llega con una dinámica mucho más irregular.

El equipo de Alex Neil perdió cuatro de sus últimos seis partidos desde el 29 de agosto, aunque consiguió cuatro puntos en sus compromisos más recientes del Championship ante Bolton Wanderers, Blackburn Rovers y Middlesbrough.

Esa cosecha le permitió mantenerse a cuatro puntos de West Ham antes del enfrentamiento directo.

El empate 2-2 ante Middlesbrough dejó sensaciones mixtas. Millwall llegó a tener una ventaja de dos goles, pero terminó cediendo el empate.

Pese a eso, Neil puede valorar el punto conseguido ante un rival que también pelea arriba y que tiene una producción ofensiva importante.

La principal preocupación vuelve a estar en defensa. Millwall recibió 13 goles en sus últimos cinco partidos de Championship.

La única excepción fue el 4-0 sobre Bolton, pero fuera de ese encuentro el equipo ha tenido dificultades claras para controlar a sus rivales.

Este será además el primer enfrentamiento oficial entre Millwall y West Ham desde febrero de 2012, cuando los Hammers ganaron 2-1 por el Championship.

Rendimiento reciente

Millwall, Championship:

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Millwall, todas las competiciones:

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West Ham United, Championship:

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West Ham United, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Millwall vs West Ham United / © Iconsport

Pese a la posibilidad de introducir piernas frescas, Alex Neil podría mantener una formación muy similar a la utilizada frente a Middlesbrough.

Tairyk Arconte debería continuar como referencia ofensiva después de marcar su tercer gol en seis titularidades por el Championship.

Lyndon Dykes volvería a actuar en una posición más retrasada, funcionando como apoyo para conectar mediocampo y ataque.

Luke Cundle regresó a la convocatoria en el viaje al Riverside Stadium, aunque Alfie Doughty, Casper De Norre y Mihailo Ivanovic siguen fuera por lesión.

West Ham, por su parte, tiene dudas con Joel Veltman.

El defensor salió en el primer tiempo ante Wrexham y luego se perdió el encuentro contra Fulham, por lo que su presencia todavía no está asegurada.

Kyle Walker-Peters aparece preparado para reemplazarlo en el lateral derecho si finalmente no llega.

Nuno Espírito Santo debería mantener buena parte del equipo que goleó 6-0 a Wrexham.

Pablo marcó frente a Fulham, pero Taty Castellanos aparece con opciones de regresar a la titularidad en ataque.

Posibles formaciones Millwall vs West Ham United

Millwall:

Crocombe; Osei-Tutu, Taylor, Cooper, Sturge; Metcalfe, Mazou-Sacko; Sykes, Dykes, Neghli; Arconte.

Entrenador: Alex Neil.

West Ham United:

Hermansen; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Morato; Bowen, Mukasa, Engels, Solomon; Piroe, Castellanos.

Entrenador: Nuno Espírito Santo.

Pronóstico Millwall vs West Ham United

Nuestro pronóstico: Millwall 1-3 West Ham United

Millwall puede sacar confianza del empate conseguido ante Middlesbrough, pero el desgaste de ese partido y el contexto previo a uno de los encuentros más importantes de su temporada no juegan necesariamente a su favor.

West Ham llega más fresco y con mejor dinámica en el Championship.

Los Hammers encadenan cuatro victorias, tienen el ataque más productivo de la división y vienen marcando al menos tres goles por partido en ese tramo.

Millwall, en cambio, concedió 13 tantos en sus últimos cinco encuentros ligueros y sigue mostrando demasiada fragilidad atrás.

La localía puede ayudar a los Lions a competir durante algunos tramos, pero el volumen ofensivo del líder parece demasiado alto para una defensa que viene sufriendo.

Por forma reciente, profundidad y capacidad goleadora, el pronóstico apunta a una victoria de West Ham en The Den.