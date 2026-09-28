Australia y Brasil volverán a enfrentarse este martes en el Suncorp Stadium, en Brisbane, por el segundo partido de la serie de amistosos internacionales entre ambas selecciones.
Los Socceroos estuvieron muy cerca de conseguir una victoria histórica el viernes en Townsville, pero Rayan apareció en el tiempo añadido para marcar de cabeza y rescatar el empate 1-1 para la Canarinha.
Previa del partido Australia vs Brasil
Australia dejó una muy buena imagen en el primer enfrentamiento.
El equipo de Tony Popovic consiguió competir de igual a igual durante largos pasajes y generó las situaciones más claras durante la primera mitad.
La estructura con tres defensores funcionó especialmente bien.
Alessandro Circati, Harry Souttar y Lucas Herrington consiguieron reducir el peligro ofensivo de Brasil y sostuvieron una actuación muy ordenada frente a jugadores de enorme calidad individual.
La recompensa llegó en el minuto 68.
Nestory Irankunda convirtió un gran tiro libre para adelantar al local y dejar a Australia muy cerca de una victoria de enorme impacto.
Brasil, sin embargo, encontró el empate prácticamente en la última jugada.
Rayan marcó en el minuto 95 y evitó la derrota del equipo de Carlo Ancelotti.
El resultado dejó una sensación agridulce para los Socceroos, aunque la actuación entrega señales positivas pensando en la Copa Asiática de 2027.
El propio Popovic valoró que su equipo terminara decepcionado después de empatar ante el cinco veces campeón del mundo, considerándolo una señal del progreso que está experimentando la selección.
Brasil, por su parte, quedó lejos de su mejor nivel en Townsville.
La Canarinha tuvo el 65% de la posesión y realizó 15 remates, pero encontró muchas dificultades para transformar ese dominio en oportunidades claras frente al orden defensivo australiano.
Carlo Ancelotti está utilizando esta ventana internacional para observar nuevos nombres después de la decepcionante participación en el Mundial 2026.
Brasil inició un nuevo ciclo y dejó fuera de esta convocatoria a referentes como Neymar, Casemiro y Fabinho.
La idea es ampliar alternativas y darle espacio a una generación más joven antes de los próximos desafíos competitivos.
Rayan fue uno de los futbolistas que mejor aprovechó su oportunidad.
El atacante ingresó desde el banco y consiguió el empate en el primer amistoso, por lo que ahora aparece con opciones importantes de comenzar como titular en Brisbane.
Ancelotti también espera una respuesta colectiva.
Brasil controló buena parte del primer encuentro, pero careció de mayor creatividad y precisión cerca del área, una faceta que deberá mejorar para evitar volver a sufrir frente a una Australia que ya demostró que puede competirle.
Rendimiento reciente
Australia, amistosos internacionales:
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Australia, todas las competiciones:
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Brasil, amistosos internacionales:
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Brasil, todas las competiciones:
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Noticias de los equipos
Australia debería realizar algunos cambios para el segundo partido, aunque Popovic mantendría la base del equipo que respondió bien en Townsville.
Circati, Souttar y Herrington aparecen nuevamente como candidatos para integrar la línea de tres defensores.
Irankunda, autor del gol en el primer encuentro, también debería mantenerse como una de las principales referencias ofensivas.
Riley McGree y Connor Metcalfe podrían acompañarlo más adelante en una formación que buscará conservar el orden mostrado el viernes, pero con mayor capacidad para sostener los ataques.
Brasil sí tendrá modificaciones confirmadas.
Ancelotti adelantó que realizará cambios y Rayan podría ingresar por Estêvão Willian en uno de los costados después de su impacto desde el banco.
Andrey Santos también aparece con opciones de sustituir a Danilo en el mediocampo.
Vanderson, en tanto, podría comenzar como lateral derecho después de ser convocado a última hora como reemplazante del lesionado Wesley.
La probable formación mantiene además mucho peso ofensivo, con Raphinha, Vinícius Júnior y Endrick entre los nombres proyectados desde el inicio.
Posibles formaciones Australia vs Brasil
Australia:
Beach; Circati, Souttar, Herrington; Italiano, Irvine, O’Neill, Behich; McGree, Metcalfe; Irankunda.
Entrenador: Tony Popovic.
Brasil:
Souza; Vanderson, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Andrey Santos; Rayan, Raphinha, Vinícius Júnior; Endrick.
Entrenador: Carlo Ancelotti.
Pronóstico Australia vs Brasil
Nuestro pronóstico: Australia 1-2 Brasil
Australia demostró en Townsville que puede incomodar seriamente a la Canarinha.
El equipo de Popovic defendió con orden, generó las mejores ocasiones durante varios tramos y estuvo a segundos de quedarse con el triunfo.
Brasil, sin embargo, debería presentar una versión diferente en Brisbane.
Ancelotti prepara modificaciones y varios de los futbolistas que buscan consolidarse dentro de este nuevo ciclo tendrán una oportunidad importante para responder.
Rayan ya mostró que puede cambiar un partido desde el banco, mientras la presencia de Raphinha, Vinícius y Endrick mantiene un nivel de calidad individual difícil de contener durante 90 minutos.
Australia volverá a ofrecer resistencia y llega con confianza después de lo ocurrido en el primer amistoso, pero Brasil debería tener suficientes variantes para encontrar esta vez la diferencia.
Por jerarquía y por la esperada reacción de la Canarinha, el pronóstico apunta a una victoria ajustada del equipo de Ancelotti.