Wolverhampton Wanderers y West Bromwich Albion protagonizarán este domingo una nueva edición del Black Country derby, esta vez por el Championship.

Wolves llega séptimo, apenas tres puntos por debajo del líder West Ham United, mientras que los Baggies aparecen igualados en la cima con 14 unidades.

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Previa del partido Wolverhampton vs West Bromwich

Wolverhampton regresa este fin de semana a Molineux después de disputar cuatro partidos consecutivos como visitante entre todas las competiciones.

El último de esos compromisos terminó con eliminación en la tercera ronda de la EFL Cup, después de caer 1-0 frente a Everton.

Aun así, el balance del equipo de César Peixoto en su primera campaña en la segunda categoría en ocho años es positivo.

Wolves ganó su último encuentro de Championship frente a Sheffield United gracias a un gol de Raúl Jiménez en el minuto 90.

El rendimiento en casa también ha sido uno de sus puntos fuertes.

Solo tres de sus nueve partidos oficiales de esta temporada se jugaron en Molineux y el equipo todavía no pierde allí: suma dos victorias y un empate, con nueve goles marcados.

Por un partido aplazado, Wolves disputó un encuentro menos que algunos de sus rivales directos por el ascenso, pero igualmente ocupa el séptimo lugar y se mantiene a solo tres puntos de la cima.

Los enfrentamientos entre estos dos equipos han sido poco frecuentes durante los últimos años.

El antecedente más reciente favorece a Wolverhampton, que eliminó a West Brom de la FA Cup en enero de 2024 con goles de Pedro Neto y Matheus Cunha.

Pronóstico Wolverhampton vs West Bromwich / © Iconsport

Aquella visita dejó un recuerdo difícil de olvidar para ambos lados: Peter Odemwingie marcó un triplete en la goleada 5-1 de los Baggies.

También existe un antecedente más cercano en el estadio.

En enero de 2021, aunque sin público visitante, West Brom volvió a ganar en Molineux, aquella vez por 3-2, con Matheus Pereira como gran figura y autor de dos goles.

El equilibrio de fuerzas cambió bastante desde entonces, pero los Baggies llegan lejos de ser un rival menor.

El equipo de James Morrison aparece igualado en el primer lugar del Championship con 14 puntos y ha conseguido mantenerse entre los protagonistas desde el inicio.

Morrison conoce especialmente bien este clásico.

El actual entrenador estaba en el mediocampo de West Brom durante aquella histórica goleada 5-1 de 2012 y ahora intentará repetir una actuación de ese nivel desde el banco.

Rabby Nzingoula y Jayson Molumby serán dos de las piezas importantes para intentar controlar el mediocampo en un escenario de máxima intensidad.

Rendimiento reciente

Wolverhampton Wanderers, Championship:

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Wolverhampton Wanderers, todas las competiciones:

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West Bromwich Albion, Championship:

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West Bromwich Albion, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Wolverhampton vs West Bromwich / © Iconsport

Wolverhampton sufrió un golpe importante durante la derrota frente a Everton.

Raúl Jiménez salió con una lesión de rodilla y César Peixoto confirmó que el delantero mexicano estará fuera hasta después del parón internacional.

Su ausencia obliga a cambiar la referencia ofensiva.

Adam Armstrong debería ocupar el centro del ataque en el derbi y asumir buena parte del peso goleador del equipo.

Rafiki Said todavía no ha debutado desde su llegada en el mercado de verano procedente de Standard Liege debido a una lesión muscular.

Bertrand Traoré, en cambio, tuvo su estreno con Wolves ante Everton y cuenta con un antecedente positivo contra West Brom: marcó en su única aparición previa frente a los Baggies, en diciembre de 2020.

West Brom también llega con una baja en defensa.

Nolan Galves continúa fuera por un problema de rodilla.

Brayann Pereira vuelve después de cumplir suspensión y aparece como una alternativa para la última línea.

De todas formas, James Morrison podría mantener a Callum Styles como lateral derecho para un partido de tanta exigencia.

Posibles formaciones Wolverhampton vs West Bromwich

Wolverhampton Wanderers:

Sá; Tchatchoua, Djiga, Krejčí, Bueno; André, Munetsi, James, López, Mané; Armstrong.

Entrenador: César Peixoto.

West Bromwich Albion:

O’Leary; Styles, Phillips, Campbell, Townsend; Molumby, Nzingoula, Whitwell, Price; Morgan, Heggebø.

Entrenador: James Morrison.

Pronóstico Wolverhampton vs West Bromwich

Nuestro pronóstico: Wolverhampton 2-2 West Bromwich

El regreso del Black Country derby a Molineux con público visitante después de más de 14 años le entrega un contexto especial al partido.

Los dos equipos llegan además muy parejos en rendimiento.

Wolves se mantiene invicto como local y está a solo tres puntos del liderato pese a tener un partido menos, mientras West Brom comparte la cima del Championship con 14 unidades.

La ausencia de Raúl Jiménez es una baja importante para los locales, aunque su rendimiento ofensivo en Molineux sigue siendo fuerte.

West Brom, por su parte, mostró suficiente estabilidad para competir arriba y llega con mayor descanso después de no disputar compromiso entre semana.

Por presente, equilibrio y el componente emocional propio del clásico, el escenario apunta a un partido abierto y con alternativas para ambos.

El pronóstico es un empate 2-2 en Molineux.