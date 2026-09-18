Liga Portugal – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 7 Benfica No Comenzado Stadium of the Dragon – Porto Porto

Porto y Benfica se enfrentan este domingo en el primer O Clássico de la temporada 2026-27 de la Primeira Liga, con los dos gigantes portugueses ocupando los dos primeros lugares de la tabla.

Los Dragones lideran con campaña perfecta después de seis fechas, mientras que las Águilas aparecen apenas dos puntos por detrás y llegan impulsadas por una importante victoria europea en San Siro.

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Previa del partido Porto vs Benfica

Porto tuvo un comienzo ideal en la defensa de su título.

El equipo ganó sus seis primeros partidos de la Primeira Liga y construyó esa campaña sobre una defensa que apenas recibió dos goles, el mejor registro del campeonato.

La solidez recuerda mucho a la temporada pasada, cuando los Dragones terminaron como campeones después de conseguir 21 porterías en cero y cortar una espera de tres años para volver a levantar el título portugués.

Porto terminó aquella campaña seis puntos por encima de Sporting de Lisboa y ahora comenzó este nuevo curso con la misma autoridad.

Las victorias sobre Alverca, Rio Ave, Arouca, Académico de Viseu, Moreirense y Casa Pia le permitieron tomar rápidamente el control de la clasificación.

Su última presentación liguera terminó con un contundente 4-1 frente a Casa Pia en Rio Maior.

El resultado fue además una reacción inmediata después de la derrota ante Manchester City por Champions League.

Porto comenzó perdiendo, pero dio vuelta el partido gracias a los goles de André Silva, Jakub Kiwior, Borja Sainz y Santiago Giménez.

Una nueva victoria este fin de semana permitiría al equipo de Francesco Farioli igualar el comienzo de siete triunfos consecutivos que consiguió la temporada pasada.

El obstáculo vuelve a ser Benfica, justamente el rival que detuvo aquella racha con un empate 0-0 en este mismo estadio.

Pronóstico Porto vs Benfica / © Imago

Benfica también tuvo un arranque casi perfecto.

La única mancha fue el empate 2-2 ante el recién ascendido Académico de Viseu en el Estádio da Luz durante la primera fecha.

Desde entonces, el equipo de Marco Silva encadenó cinco victorias seguidas por la Primeira Liga ante Casa Pia, Estoril Praia, Marítimo, Moreirense y Gil Vicente.

En la última jornada, las Águilas remontaron para ganar 3-1, con doblete de Vangelis Pavlidis y un gol tardío de Gianluca Prestianni.

Su producción ofensiva ha sido especialmente fuerte.

Benfica marcó al menos dos goles en cada uno de sus seis partidos de liga y suma 21 tantos, cinco más que cualquier otro equipo del campeonato.

El poder de ataque también apareció en Europa.

Con una formación muy rotada, Benfica venció 2-0 a AC Milan en San Siro por la Europa League, gracias a los goles de Dodi Lukebakio y Jakub Kaminski.

Ahora vuelve a la Primeira Liga con una racha extraordinaria: lleva 55 partidos consecutivos sin perder en el torneo desde su caída frente a Casa Pia en la fecha 19 de la temporada 2024-25.

Benfica tampoco perdió en sus últimas dos visitas ligueras al Dragão, aunque su derrota 1-0 más reciente en este estadio por copa sirve como advertencia antes de O Clássico.

Rendimiento reciente

Porto, Primeira Liga:

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Porto, todas las competiciones:

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Benfica, Primeira Liga:

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Benfica, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Porto vs Benfica / © Imago

Porto no podrá contar con Nehuén Pérez debido a una lesión en el muslo.

João Costa y Zaidu Sanusi continúan en tratamiento, mientras Vasco Sousa, André Miranda y Samu Omorodion siguen trabajando para recuperar su condición física.

Victor Froholdt y Oskar Pietuszewski permanecen con entrenamiento condicionado, aunque el primero viene mostrando avances hacia su regreso.

Ante la cantidad de bajas, Farioli llamó a Luís Gomes y Tiago Silva desde el equipo B para trabajar con el plantel principal.

Jakub Kiwior y Jan Bednarek aparecen como la pareja más probable en el centro de la defensa.

Santiago Giménez, fichaje del mercado de verano, ingresó desde el banco y marcó de penal su primer gol con el club en el último partido.

Aun así, André Silva aparece como el principal candidato para comenzar nuevamente como delantero centro.

Benfica llega con menos problemas.

Alexander Bah regresó a los entrenamientos completos y tiene opciones de recuperar el lateral derecho.

Marco Silva también pudo administrar las cargas de varios de sus jugadores importantes gracias a las rotaciones realizadas en Europa.

Gianluca Prestianni y Rafa Silva podrían volver al once este fin de semana.

Vangelis Pavlidis disputó solo parte del segundo tiempo ante Milan y debería regresar a la titularidad.

El delantero suma siete goles en la Primeira Liga y actualmente lidera la carrera por el título de máximo goleador.

Posibles formaciones Porto vs Benfica

Porto:

Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Moura; Hwang, Rosário, Veiga; William Gomes, André Silva, Pepê.

Entrenador: Francesco Farioli.

Benfica:

Soares; Banjaqui, Araújo, Lenglet, Dahl; Aursnes, Palhinha; Rafa Silva, Schjelderup, Prestianni; Pavlidis.

Entrenador: Marco Silva.

Pronóstico Porto vs Benfica

Nuestro pronóstico: Porto 1-1 Benfica

El partido enfrenta dos fortalezas muy distintas.

Porto construyó su campaña perfecta desde atrás y apenas recibió dos goles en seis jornadas, mientras Benfica llega con el ataque más productivo del campeonato.

La organización defensiva de los Dragones puede reducir considerablemente los espacios que las Águilas vienen encontrando frente a otros rivales.

Al mismo tiempo, el momento ofensivo de Benfica hace difícil pensar que Porto pueda sostener otra portería en cero ante un rival de este nivel.

El contexto también acompaña la idea de un duelo muy parejo: solo dos puntos separan a ambos, Benfica no pierde en liga desde hace 55 partidos y Porto todavía no cedió una sola unidad esta temporada.

Con dos equipos en gran momento y fortalezas muy marcadas, el escenario apunta a un reparto de puntos en el Dragão.