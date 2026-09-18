Ligue 1 – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 5 Paris Saint Germain No Comenzado Estadio Vélodrome – Marseille Olympique Marseille

Marsella y Paris Saint-Germain protagonizarán este domingo en el Stade Vélodrome el primer Le Classique de la temporada 2026-27 de la Ligue 1.

Los Olympiens llegan después de perder 1-0 ante Rennes y atraviesan un momento muy delicado, mientras que PSG viene de reencontrarse con la victoria tras imponerse a Brest.

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Previa del partido Marsella vs Paris Saint-Germain

Después de terminar segundo en la Ligue 1 2024-25, Marsella esperaba consolidarse entre los principales protagonistas del fútbol francés.

La temporada pasada, sin embargo, el club quedó fuera de los cuatro primeros y este nuevo curso tampoco comenzó de la manera esperada.

El arranque incluso había sido prometedor.

Marsella goleó 4-0 a Strasbourg en el Stade Vélodrome durante la primera fecha, pero desde entonces encadenó derrotas frente a Monaco, Paris FC y Rennes.

La mala racha lo tiene apenas 13° en la tabla.

El golpe más reciente llegó además en Europa.

El equipo de Bruno Génésio perdió 4-1 frente a Besiktas por la Europa League después de recibir tres goles en el segundo tiempo, en lo que significó la primera vez desde noviembre de 2021 que Marsella encajó más de tres tantos en un partido continental.

La fragilidad defensiva comienza a convertirse en un problema serio.

Los Olympiens recibieron 10 goles en sus últimos cuatro partidos y ya habían concedido tres frente a Paris FC en su presentación liguera más reciente como local.

El historial ante PSG tampoco entrega demasiadas garantías.

Marsella perdió siete de sus últimos ocho enfrentamientos contra el cuadro parisino, incluido un contundente 5-0 en el Parc des Princes en febrero.

Pronóstico Marsella vs Paris Saint-Germain / © Iconsport

Paris Saint-Germain también comenzó esta Ligue 1 bastante por debajo de sus estándares.

Después de conquistar nuevamente el doblete Ligue 1-Champions League en mayo, por segunda temporada consecutiva, el equipo de Luis Enrique tuvo un arranque inesperadamente lento en el campeonato.

El triunfo 1-0 frente a Brest significó una reacción importante después de haber sumado solo dos puntos en sus tres encuentros ligueros anteriores.

Ese comienzo tiene al PSG séptimo y a ocho puntos del líder Monaco.

Las cifras defensivas explican parte de las dificultades.

Los parisinos están recibiendo un promedio de 1,5 goles por partido esta temporada, bastante por encima del 0,85 registrado durante toda la campaña anterior.

Aun así, las últimas dos actuaciones muestran una recuperación.

PSG goleó 6-1 a Slovan Bratislava para ponerse arriba en la tabla de Champions League y luego venció a Brest para conseguir su primera victoria liguera de la temporada.

El calendario que viene no será sencillo.

Manchester City, Barcelona y Olympique Lyonnais aparecen entre sus rivales durante las próximas seis semanas, por lo que Luis Enrique necesita que el equipo mantenga el impulso.

Además, PSG tendrá una motivación adicional: buscar revancha después de perder 1-0 en el Stade Vélodrome la temporada pasada.

Rendimiento reciente

Marsella, Ligue 1:

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Marsella, todas las competiciones:

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Paris Saint-Germain, Ligue 1:

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Paris Saint-Germain, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Marsella vs Paris Saint-Germain / © Iconsport

Marsella seguirá sin Geoffrey Kondogbia.

El mediocampista de 33 años continúa recuperándose de una lesión en el muslo que lo mantiene fuera desde hace dos semanas.

Tochukwu Nnadi rechazó la opción de operarse tras sufrir una posible lesión de ligamento cruzado anterior y su regreso estaría cercano, aunque el Le Classique probablemente llegue demasiado pronto.

Derek Cornelius también es duda después de abandonar el partido frente a Besiktas por un golpe.

De todas formas, Nayef Aguerd debería acompañar a CJ Egan-Riley en el centro de la defensa.

En ataque, Amine Gouiri aparece como la gran amenaza de Marsella.

El delantero argelino suma cuatro goles en la Ligue 1 y comparte la cima de la tabla de goleadores con otros tres futbolistas.

PSG, en tanto, tiene como principal preocupación a Achraf Hakimi.

El lateral marroquí tuvo que abandonar el partido frente a Brest durante el primer tiempo y es seria duda por una lesión muscular en el muslo derecho.

Si no llega, Warren Zaïre-Emery debería ocupar el lateral derecho dentro de una defensa completada por Nuno Mendes, Willian Pacho y Marquinhos.

Ilya Zabarnyi y Senny Mayulu quedaron fuera de la convocatoria ante Brest y todavía está por verse si podrán regresar este domingo.

Ferran Torres sigue siendo una de las principales armas ofensivas del PSG.

El español, fichado durante el verano después de marcar el gol decisivo en la final del Mundial de Clubes de julio, ya suma seis tantos desde su llegada.

Posibles formaciones Marsella vs Paris Saint-Germain

Marsella:

De Lange; Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson; Abdelli, Højbjerg; Harit, Gomes, Paixão; Gouiri.

Entrenador: Bruno Génésio.

Paris Saint-Germain:

Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Ferran Torres, Kvaratskhelia.

Entrenador: Luis Enrique.

Pronóstico Marsella vs Paris Saint-Germain

Nuestro pronóstico: Marsella 1-3 Paris Saint-Germain

Marsella llega en uno de sus momentos más delicados del comienzo de temporada.

El equipo perdió cuatro partidos consecutivos entre Ligue 1 y Europa League y recibió 10 goles durante ese tramo, una tendencia especialmente preocupante antes de enfrentar a un rival con tanta calidad ofensiva.

PSG tampoco comenzó bien el campeonato, pero sus dos últimas actuaciones muestran una reacción.

La goleada 6-1 sobre Slovan Bratislava y el triunfo frente a Brest parecen haber devuelto confianza al equipo de Luis Enrique.

El factor Vélodrome puede equilibrar algunos tramos y Marsella ya consiguió derrotar al PSG en este escenario la temporada pasada.

Sin embargo, la diferencia actual en solidez y profundidad inclina el partido hacia el visitante.

Por el momento defensivo de Marsella y la recuperación reciente del campeón, el pronóstico apunta a una victoria 3-1 del PSG en Le Classique.