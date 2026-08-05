Buscando dar un paso más hacia la fase principal de la Conference League, el Bohemians de Irlanda enfrentará al FC Midtjylland de Darío Osorio en la ida de su llave de tercera ronda clasificatoria, recibiendo al equipo danés en el Tallaght Stadium este jueves.

Bohs espera volver al camino del triunfo a mitad de semana, mientras que los Wolves buscan construir sobre su victoria más reciente.

Europa Conference League – 2026/2027 Europa Conference League Bohemians No Comenzado Estadio de Tallaght – Dublin FC Midtjylland

Previa del partido Bohemians vs FC Midtjylland

El Bohemians de Alan Reynolds ha superado dos rondas de clasificación de la Conference League para llegar a esta etapa, y afrontará este cruce con optimismo en medio de una sólida racha de forma.

Bohs venció a FK Ballkani en la segunda ronda, aunque necesitó una tanda de penales después de que una derrota 3-2 en la vuelta dejara la eliminatoria igualada 4-4 en el global.

El equipo de Reynolds llegó al partido de visita del 30 de julio después de ganar 2-1 en la ida, pero las alarmas se encendieron cuando sus rivales kosovares empataron el marcador con apenas 10 minutos en el reloj, antes de ponerse 3-1 arriba dentro de la primera hora.

El central Patrick Hickey fue el héroe del equipo irlandés esa noche, anotando el empate en el minuto 88 para llevar el partido al tiempo extra, mientras que su compañero defensor Jordan Flores convirtió el penal decisivo.

Esa derrota asustó a Bohemians, pero finalmente consiguió imponerse, además de que fue la única caída del club capitalino en sus últimos nueve partidos, una secuencia que incluye seis victorias y dos empates, entre ellos una igualdad 1-1 contra Galway United el domingo.

Una victoria en el duelo del jueves dejaría al equipo de Reynolds a la vista de un logro histórico, considerando que no ha avanzado más allá de la tercera ronda de ninguna competición europea en el siglo XXI.

Sin embargo, tendrá que hacerlo en un escenario menos familiar como Tallaght, la casa de sus rivales dublineses Shamrock Rovers, debido a que Dalymount Park no cumple con los requisitos de la UEFA para albergar partidos en esta etapa.

Pronóstico Bohemians vs Midtjylland / © Iconsport

Mientras tanto, el Midtjylland de Mike Tullberg fue eliminado de la fase clasificatoria de la Europa League la semana pasada, y será visto como favorito para avanzar a la ronda de playoff de la Conference League.

Los Wolves cayeron 2-0 ante el gigante turco Besiktas el 30 de julio, sin poder reaccionar después de su derrota 1-0 en la ida de la segunda ronda.

Sin embargo, aunque el equipo de Tullberg fue ampliamente superado por las Águilas Negras, mantendrá la confianza de tener éxito esta vez considerando que es un habitual en Europa, e incluso logró alcanzar los octavos de final de la Europa League en la temporada 2025-26.

A esa sensación de esperanza se suma el hecho de que Midtjylland ha disfrutado de un inicio perfecto en la Superliga danesa, quedándose con los tres puntos en una victoria 2-1 contra Horsens el domingo.

El equipo danés también llega con el foco puesto en Darío Osorio, quien aparece proyectado como titular y cuyo nombre sigue instalado en el mercado europeo. Desde el propio club reconocieron que el chileno es seguido por importantes equipos de Italia y otros países, aunque por ahora continúa enfocado en su presente con Midtjylland.

Las expectativas de los hinchas visitantes se refuerzan aún más por el enorme registro del equipo fuera de casa, con apenas una derrota oficial como visitante durante todo 2026.

Rendimiento reciente

Bohemians, Conference League:

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Bohemians, todas las competiciones:

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FC Midtjylland, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Bohemians vs Midtjylland / © Iconsport

Bohemians tiene un plantel en forma para elegir, por lo que se espera ver a Paul Walters como titular en el arco, protegido por una línea de tres compuesta por Patrick Hickey, Sam Todd y Jordan Flores.

Por las bandas, los carrileros Darragh Power y Markuss Strods entregarán apoyo a la dupla ofensiva de Ross Tierney y Colm Whelan.

En cuanto a Midtjylland, no podrá contar con el central Ousmane Diao, quien probablemente estará fuera hasta septiembre, ni con el lateral izquierdo Victor Bak, quien se acerca a su regreso pero no estará disponible a mitad de semana.

En sus ausencias, Tullberg podría optar por un trío defensivo compuesto por Rasmus Kristensen, Mads Bech y Beni Junior, considerando que el habitual titular Martin Erlic está suspendido, con Darío Osorio y Valdemar Byskov por los costados.

Más adelante, el delantero Junior Brumado atraviesa una rehabilitación por una lesión de rodilla que lo mantendrá fuera por el resto de la temporada, mientras que Mikel Gogorza se recupera de un problema en la cadera.

Con eso en mente, Franculino y Cho Gue-sung deberían estar disponibles para liderar nuevamente la línea ofensiva, respaldados por un mediocampo de tres con Denil Castillo, Pedro Bravo y el ex Bournemouth Philip Billing.

Posibles formaciones Bohemians vs FC Midtjylland

Bohemians:

Walters; Power, Hickey, Todd, Flores, Strods; Devoy, Diallo, McDonnell; Tierney, Whelan

FC Midtjylland:

Olafsson; Kristensen, Junior, Bech; Osorio, Billing, Bravo, Castillo, Byskov; Franculino, Cho

Pronóstico Bohemians vs FC Midtjylland

Nuestro pronóstico: Bohemians 1-1 FC Midtjylland

Bohemians ha sido resistente en las últimas semanas, e incluso aunque fue derrotado la última vez en la Conference League, logró remontar para terminar imponiéndose en la eliminatoria.

Sin embargo, Midtjylland llegó a esta etapa después de quedar fuera del proceso de la Europa League, y considerando su impresionante registro como visitante, no sería sorprendente verlo llevar una ventaja estrecha al partido de vuelta.

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