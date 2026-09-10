Coritiba recibe a Athletico-PR este viernes 11 de septiembre, a las 21:00 horas, en el estadio Major Antônio Couto Pereira, en Curitiba, por la fecha 27 del Campeonato Brasileño.

El clásico Athletiba llega con un escenario de extrema cautela táctica: el Coxa necesita reencontrarse con su estabilidad como local, mientras que el Furacão defiende su lugar en la parte alta de la tabla.

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Previa del partido Coritiba vs Athletico-PR

Coritiba entra a este clásico con la obligación de dar una respuesta inmediata ante su gente. El equipo viene de perder 2-1 frente a Mirassol en el Couto Pereira, un golpe incómodo para un cuadro que intenta sostenerse cerca de la pelea por competiciones continentales.

El Coxa suma 37 puntos en 25 partidos y ocupa el séptimo lugar del Campeonato Brasileño. La posición lo mantiene con margen competitivo, pero la irregularidad reciente obliga a corregir rápido para no empezar a ceder terreno en una zona muy apretada.

El rendimiento como local muestra oscilaciones claras. El equipo dirigido por Fernando Seabra registra cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas ante su público, con 33 goles marcados y 33 recibidos en la campaña.

Ese saldo nulo resume bien el perfil de Coritiba: tiene argumentos ofensivos para competir, pero todavía le falta continuidad defensiva para cerrar partidos con más autoridad.

La comisión técnica apuesta al peso emocional del derbi para recuperar parte de la solidez que sostuvo los mejores momentos del club en el torneo. Ganarle al máximo rival significaría no solo sumar tres puntos, sino también acercarse de lleno a la pelea por los cupos internacionales.

Pronóstico Coritiba vs Athletico-PR / Iconsport

Athletico-PR llega al Couto Pereira defendiendo el tercer lugar de la Serie A. El Furacão suma 45 puntos en 25 compromisos y mantiene una ventaja de ocho unidades sobre su rival directo de este viernes.

El equipo de Odair Hellmann también viene de una derrota. En la fecha anterior cayó 3-1 ante Cruzeiro en el Mineirão, resultado que cortó su impulso y dejó tareas pendientes para este clásico.

Aun así, el cuadro rubro-negro sostiene números sólidos en la temporada. Tiene 37 goles convertidos y 25 recibidos, un balance que explica su presencia en la parte alta de la clasificación.

Fuera de la Ligga Arena, la campaña también es respetable: cinco victorias, dos empates y cinco derrotas. No es un registro dominante, pero sí suficiente para entender por qué Athletico-PR llega con argumentos para puntuar en Curitiba.

La prioridad del visitante será contener el empuje inicial de Coritiba, no conceder faltas innecesarias cerca del área y acelerar cada vez que encuentre espacios por los costados.

El antecedente reciente del Athletiba también invita a esperar un partido cerrado. En los últimos cinco años, ambos equipos se enfrentaron 12 veces, con cuatro victorias de Coritiba, dos triunfos de Athletico-PR y seis empates.

En el primer turno de este Brasileirão, disputado el 22 de marzo, el Furacão se impuso 2-0. Ahora el contexto es distinto, pero la temperatura competitiva debería ser la misma: intensidad, poco margen y mucha disputa física.

Rendimiento reciente

Brasileirão

Coritiba:

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Athletico-PR:

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Todas las competiciones

Coritiba:

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Athletico-PR:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Coritiba vs Athletico-PR / Iconsport

Coritiba recupera a Tiago Cóser, quien cumplió suspensión y debería regresar a la titularidad en el centro de la defensa.

El cuerpo médico, en cambio, trabaja contra el tiempo para evaluar a JP Chermont, Jacy, Thiago Santos y Josué, todos con desgaste o molestias recientes.

La baja confirmada es Lucas Ronier, fuera de la temporada por una grave lesión ligamentaria. Su ausencia mantiene a Joaquín Lavega y Breno Lopes con la responsabilidad de generar profundidad por las bandas.

En el centro del ataque, Pedro Rocha sigue como la principal referencia ofensiva del Coxa. El equipo necesita mayor eficacia en los últimos metros para transformar sus tramos de presión en ventaja real.

Athletico-PR, por su parte, recupera a Gastón Benavídez. El lateral cumplió suspensión automática y vuelve a estar disponible para ocupar el costado derecho.

La defensa también recibió una buena noticia con Arthur Dias, luego de que los exámenes descartaran una fractura en el brazo. Lucas Esquivel, además, está liberado de los cuidados por su molestia en el tobillo.

La única baja confirmada en el Furacão es el lateral Léo Derik, descartado por el cuerpo médico.

En la organización central, Jadson y Luiz Gustavo deberían marcar el ritmo de circulación para activar las salidas rápidas de Leozinho, Kevin Viveros y João Cruz.

Posibles formaciones Coritiba vs Athletico-PR

Coritiba:

Pedro Morisco; JP Chermont o Felipe Jonatan, Tiago Cóser, Jacy o Rodrigo Moledo, Bruno Melo; Thiago Santos o Tissi, Sebastián Gómez, Josué o Fabinho; Joaquín Lavega, Breno Lopes, Pedro Rocha.

Entrenador: Fernando Seabra.

Athletico-PR:

Mycael; Gastón Benavídez, Dantas, Juan Felipe Aguirre, Arthur Dias, Lucas Esquivel o Steven Mendoza; Jadson, Luiz Gustavo; Leozinho, Kevin Viveros, João Cruz.

Entrenador: Odair Hellmann.

Pronóstico Coritiba vs Athletico-PR

Nuestro pronóstico: Coritiba 1-1 Athletico-PR

El Athletiba se proyecta como un partido de margen mínimo. Coritiba llega con la presión de responder en casa después de perder ante Mirassol, mientras que Athletico-PR necesita levantarse tras la caída frente a Cruzeiro para sostenerse en la parte alta.

La localía empuja al Coxa, pero sus números defensivos invitan a la cautela. El equipo ha recibido 33 goles en 25 partidos y no siempre logra sostener su estructura cuando el rival encuentra espacios para correr.

Athletico-PR tiene mejores números globales y una posición más cómoda en la tabla, aunque tampoco llega en su mejor momento. Fuera de casa ha sido competitivo, pero no dominante, y el clásico puede llevarlo a un desarrollo más conservador.

La tendencia histórica reciente también apunta a un duelo trabado. Seis empates en los últimos 12 cruces, junto con la tensión propia del clásico, sostienen la idea de reparto de puntos.

Coritiba tiene recursos para lastimar con las triangulaciones de Sebastián Gómez y Breno Lopes, mientras que Athletico-PR puede encontrar su opción en las transiciones y en la aparición de João Cruz, autor de un gol en la fecha pasada.

Por contexto, forma reciente y necesidad de ambos, el pronóstico apunta a un empate con goles, en un partido cerrado y con fuerte disputa en el mediocampo.