Fluminense y Vasco se enfrentan este sábado 5 de septiembre, a las 20:00 horas de Chile, en el Maracanã, por la fecha 26 del Brasileirão, con realidades completamente distintas.

El Flu quiere proteger el cuarto lugar antes de cambiar el foco hacia la Libertadores, mientras que Vasco necesita puntos para salir del Z4 antes de medirse con Santa Fe por la Copa Sudamericana.

Previa del partido Fluminense vs Vasco

Fluminense mira la tabla con una obligación clara: ganar. Con 42 puntos y en el cuarto lugar del Brasileirão, la distancia con Bahia, quinto con 40 unidades, y Cruzeiro, sexto con 39, no le permite relajarse.

Una derrota no sacaría inmediatamente al Tricolor del G4, pero sí acercaría a sus perseguidores en un tramo de la temporada donde cada fecha empieza a pesar bastante más.

En una semana sin Copa do Brasil, Fluminense tuvo tiempo para trabajar. Su último partido fue el 30 de agosto, en el empate 3-3 ante Athletico-PR en la Arena da Baixada, un duelo abierto en el que Hulk marcó de tiro libre y además asistió a Ignácio.

Los seis días de margen antes de recibir a Vasco en el Maracanã pueden ayudar a Marcão a preparar mejor al equipo. Después del clásico, el calendario volverá a apretarse: el lunes 8 de septiembre, Fluminense enfrentará a Platense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El historial reciente del clásico, sin embargo, no favorece al Flu. En los últimos siete enfrentamientos por el Brasileirão, el Tricolor ganó solo dos veces, empató una y perdió cuatro.

De sus triunfos recientes en la Serie A, los dos últimos como local terminaron 2-1, un antecedente que al menos entrega algo de confianza para el partido en el Maracanã.

El episodio más reciente y doloroso para el hincha tricolor fue la eliminación ante el propio Vasco en los octavos de final de la Copa do Brasil, durante agosto.

Pronóstico Fluminense vs Vasco / Iconsport

El escenario para Fluminense pasa también por el buen momento de Hulk. El atacante vive su mejor etapa desde que llegó al club y suma tres goles en sus últimos cuatro partidos bajo el mando de Marcão.

Anotó ante Palmeiras, Remo y Athletico-PR, además de aportar la asistencia para Ignácio en Curitiba. Una victoria en el clásico podría darle más tranquilidad al equipo antes de la definición por la Libertadores.

Vasco, por su parte, llega con la confianza elevada. Venció 3-1 a Cruzeiro en São Januário por la fecha 25 y, por la Copa do Brasil, superó a Vitória con un global de 3-0 para avanzar a semifinales.

Son resultados importantes para un equipo que necesita continuidad. En la tabla del Brasileirão, sin embargo, la situación sigue siendo preocupante.

El Cruzmaltino aparece 17° con 25 puntos en 24 fechas, con 11 derrotas, siete empates y apenas seis victorias, además de una diferencia de gol de -12.

La goleada 4-1 sufrida ante Palmeiras en el Nubank Parque, por la fecha 24, todavía está fresca en la memoria.

Una victoria en el Maracanã podría sacar temporalmente a Vasco del Z4 y darle aire antes de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Santa Fe, programados para el 8 y 15 de septiembre.

Rendimiento reciente

Brasileirão

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Todas las competiciones

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Noticias de los equipos

Pronóstico Fluminense vs Vasco / Iconsport

Marcão tendrá una lista considerable de bajas para este clásico. John Kennedy, goleador del equipo en la temporada, está fuera después de pasar por tratamiento médico, mientras que Samuel Xavier tampoco jugará por una luxación en el hombro izquierdo.

Alisson, Igor Rabello y Matheus Reis completan la lista de ausencias de Fluminense.

Juan Pablo Freytes es duda en la zaga, lo que puede abrir espacio para Jemmes, quien volvió a entrenar con normalidad. Thiago Silva, en tanto, debería ser preservado después del desgaste provocado por el césped sintético de Curitiba.

Por el lado de Vasco, Pedro Emanuel también tendrá bajas importantes. Cuiabano, líder de asistencias del equipo en el campeonato con cuatro, está fuera, al igual que Johan Rojas y Brenner, quienes venían siendo utilizados entre los titulares en ataque.

En el mediocampo, Jair y Mateus Carvalho tampoco estarán disponibles. Con ese escenario, el técnico portugués deberá recurrir a alternativas tanto en el sector ofensivo como en la conformación de la mitad de cancha.

Posibles formaciones Fluminense vs Vasco

Fluminense:

Fábio; Guga, Ignácio, Jemmes (Thiago Silva), Renê; Hércules, Martinelli, Ganso (Lucho Acosta); Canobbio, Hulk, Soteldo.

Entrenador: Marcão.

Vasco:

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Tchê Tchê, Thiago Mendes, Cauan Barros; Adson, Andrés Gómez, David.

Entrenador: Pedro Emanuel.

Pronóstico Fluminense vs Vasco

Nuestro pronóstico: Fluminense 2-1 Vasco

El clásico tiene un contexto distinto para cada lado. Fluminense juega en casa, viene de seis días de descanso y tiene a Hulk en un gran momento. Además, las dos últimas veces que recibió a Vasco por el Brasileirão ganó por 2-1.

Vasco llega con confianza por sus resultados recientes en Copa do Brasil y ante Cruzeiro, pero las bajas pesan demasiado. Perder a Cuiabano, Brenner y Johan Rojas al mismo tiempo limita las opciones de Pedro Emanuel tanto en la creación como en la finalización.

La condición de local de Fluminense, sumada a la necesidad de sostener su posición en el G4 y a las ausencias importantes de Vasco, inclina el pronóstico hacia una victoria tricolor por margen estrecho.