Premier League – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 4 Manchester City No Comenzado Viejo Trafford – Manchester Manchester United

Los viejos rivales de Old Trafford protagonizan la cuarta fecha de la Premier League 2026-27, con Manchester United y Manchester City frente a frente este domingo en un nuevo derbi.

Ambos llegan después de ganar en la Champions League: los Sky Blues vencieron 2-0 a Porto, mientras que los Red Devils golearon 4-0 a Sabah.

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Previa del partido Manchester United vs Manchester City

El optimismo de pretemporada se transformó rápido en dudas para Manchester United. El equipo de Michael Carrick apenas sumó cuatro puntos en sus tres primeros partidos de Premier League, una cosecha baja considerando que, en el papel, sus rivales iniciales parecían bastante abordables.

Los Red Devils solo lograron imponer su superioridad de plantel en la goleada 5-2 sobre Ipswich Town. Ese resultado quedó entre una dura derrota 2-0 ante Hull City y un empate 2-2 frente a Everton, en un partido que terminó doliendo todavía más por el contexto del rival.

El golazo de Ainsley Maitland-Niles para los Toffees dejó a United con un registro poco habitual: recibió dos goles en cada uno de sus tres primeros partidos de liga, algo que solo le había ocurrido una vez en los últimos 50 años, en la temporada 2020-21.

Aquel equipo de Ole Gunnar Solskjaer terminó segundo, por lo que en Old Trafford todavía no hay motivo para caer en el pánico. Además, el triunfo europeo del jueves llegó en un momento oportuno.

United goleó 4-0 a Sabah, debutante en la Champions League, consiguió su primera portería en cero de la temporada y encadenó su tercer partido seguido marcando más de un gol.

Carrick también tiene un dato fuerte como local en esta segunda etapa al mando: ganó nueve de sus 10 partidos de Premier League en Old Trafford. Ahora buscará transformarse en el primer entrenador de Manchester United en 113 años que gana sus dos primeros derbis ligueros ante Manchester City.

Pronóstico Manchester United vs Manchester City / © Iconsport

En el otro lado, Enzo Maresca también puede entrar en un grupo selecto si consigue imponerse en su primer derbi liguero como técnico de Manchester City.

Ocho entrenadores anteriores de los Sky Blues ganaron su primer derbi de liga ante United, incluidos cuatro en este siglo: Kevin Keegan, Sven-Göran Eriksson, Manuel Pellegrini y Pep Guardiola.

Maresca llega además con City en la cima de la tabla de la Premier League. El equipo tiene puntaje perfecto después de tres fechas y supera al campeón Arsenal por goles convertidos, al menos antes del partido de los Gunners ante Sunderland.

El triunfo más reciente en liga fue ajustado: 1-0 sobre Coventry City, con el habitual cabezazo de Erling Haaland para resolver el partido. El noruego volvió a aparecer también en Europa, con un doblete ante Porto que elevó su registro a 42 goles en 39 partidos de fase de grupos o fase de liga de Champions.

City acumula cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones y este domingo buscará ganar sus primeros cuatro partidos de Premier League por séptima vez en su historia. De lograrlo, establecería un nuevo récord en solitario, superando las seis ocasiones de Chelsea.

El antecedente más cercano en Old Trafford, sin embargo, no favorece a los visitantes. En enero pasado, en el último derbi de Guardiola en ese estadio, el Manchester United de Carrick se impuso 2-0.

Ese detalle también alimenta la tensión de un clásico que llega con escenarios distintos: City tiene más regularidad, pero United viene de una goleada europea que puede servir como impulso emocional.

Rendimiento reciente

Manchester United, Premier League:

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Manchester United, todas las competiciones:

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Manchester City, Premier League:

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Manchester City, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Manchester United vs Manchester City / © Iconsport

Luke Shaw fue una ausencia llamativa en la convocatoria de Manchester United ante Sabah, pero Carrick explicó que el lateral solo venía afectado por calambres sufridos en el Hill Dickinson Stadium.

Por eso, Shaw debería recibir luz verde para iniciar el derbi y alcanzar su partido número 300 en la Premier League.

Los problemas del United están en otros nombres. Carlos Baleba, con una lesión de tobillo; Matthijs de Ligt, con molestias en la espalda; Manuel Ugarte, con un problema de rodilla; Tom Heaton, con lesión en el isquiotibial; y Amad Diallo, también con una dolencia de tobillo, están descartados.

La gran duda ofensiva pasa por la elección entre Benjamin Šeško y Matheus Cunha. Ambos marcaron en la victoria ante Sabah, aunque Marcus Rashford podría ser finalmente quien quede fuera del once titular.

En City no hay una discusión similar en ataque. Haaland liderará nuevamente el frente ofensivo y llega con un registro potente ante Manchester United: ocho goles en siete partidos de liga contra los Red Devils, aunque solo dos de ellos fueron en Old Trafford.

El noruego, eso sí, no tendría a Jeremy Doku como socio ofensivo, ya que el belga sigue complicado por una molestia en la pantorrilla.

Nico O’Reilly vuelve a estar al 100% después de salir de la alineación ante Coventry por un problema en la espalda.

Enzo Fernández tuvo su debut completo en ese partido y debería mantenerse en el once después de brillar también ante Porto, donde asistió el cabezazo de Haaland.

Ayyoub Bouaddi, en cambio, dejaría su lugar para Elliot Anderson, un jugador que en su momento también fue vinculado como objetivo de mercado de Manchester United.

Posibles formaciones Manchester United vs Manchester City

Manchester United:

Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Benjamin Šeško.

Entrenador: Michael Carrick.

Manchester City:

Donnarumma; Matheus Nunes, Guehi, Rúben Dias, Gvardiol; Elliot Anderson, Enzo Fernández; Semenyo, Cherki, Ndiaye; Erling Haaland.

Entrenador: Enzo Maresca.

Pronóstico Manchester United vs Manchester City

Nuestro pronóstico: Manchester United 2-2 Manchester City

Los derbis de Manchester no siempre han seguido el guion lógico en el último tiempo. Manchester City solo ganó uno de sus últimos cuatro partidos de Premier League ante Manchester United, y el equipo de Carrick ya supo imponerse 2-0 en Old Trafford la temporada pasada.

City llega con mejores números, tres victorias en tres fechas de liga y un Haaland decisivo tanto en Inglaterra como en Europa. La estructura de Maresca parece más estable y el equipo tiene recursos para castigar cualquier error defensivo del United.

El problema para los Red Devils está claro: han recibido dos goles en cada uno de sus tres partidos de Premier League. Ese dato pesa mucho antes de enfrentar a un rival que llega con pegada, confianza y un delantero que rara vez perdona dentro del área.

Aun así, United también ofrece argumentos. Viene de marcar cuatro goles en Champions, logró su primera portería en cero y mantiene un rendimiento local muy fuerte bajo Carrick.

Los dos equipos registraron 19 remates al arco en las tres primeras fechas de la Premier League, el mejor registro compartido del arranque. Con esa producción ofensiva y las dudas defensivas del local, el escenario más lógico es un derbi abierto.

Por presente, intensidad y capacidad ofensiva de ambos, el pronóstico apunta a un empate con goles en Old Trafford.